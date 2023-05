Varför flygs en häst från Australien in till Elitloppet?

En häst från Australien som en av de 16 i Europas förnämsta sprinterlopp.

När Solvallas sportchef Anders Malmrot bjöd in storloppsvinnaren från down under lät inte de kritiska rösterna vänta på sig.

Dels för åsikten att hästar från Australien inte räcker till i konkurrensen i Sverige och Europa.

På oddsmarknaden erbjuder spelbolagen knappt bankränta tillbaka till den som vill satsa på att Just Believe inte går vidare från sitt försöksheat.

– Hästarna från Australien blir allt bättre hela tiden. De satsar på avel och närmar sig oss. Jag hoppas att Just Believe blir den första hästen från Australien att gå vidare till final. Nu fick han ett tråkigt spår men det är en bra häst och jag håller tummarna, säger Anders Malmrot.

Sedan det första Elitloppet 1952 har det varit ett flertal långväga gäster på Solvalla. En enda av dessa har lyckats att kvalificera sig för final, Nya Zeelands Petite Evander 1996.

Just Believe har vunnit 18 av 57 starter, men svenska travexperter tror inte att hästen tar sig vidare från sitt försöksheat. Foto: Patrik C Österberg/Mediabild

Men en del av kritiken har även handlat om det korrekta att flyga en förväntad statist över halva jordklotet under pågående miljödebatt.

– Solvalla har ett miljötänk men flygtransporter går över hela världen hela tiden och inget vi lägger störst fokus på. Vi tar ansvar för delar vi kan vara med och påverka, menar Anders Malmrot som även berättar att det är gästerna som bekostar resan till den svenska huvudstaden.

Som Malmrot är inne på satsas det på travsporten i Australien. Åttaårige Just Believe är en valack efter franske hingsten Orlando Vici och moderslinjen är amerikansk. Hästen har vunnit 18 av 57 starter och tjänat över 4,6 miljoner kronor. För drygt ett år sedan flyttade Just Believe till paret Greg Sugars och Jessie Tubbs.

Sugars är både stjärnans körsven och skötare. Som kusk har han vunnit drygt 3 800 lopp. Det var Greg Sugars som gjorde den 60 timmar långa resan med hästen från Australien till Stig H Johansson gård utanför Stockholm där man är stationerade inför det stora loppet.

– Vi flög från Melbourne och via mellanlandningar kom vi till Amsterdam och därifrån transporterades vi på vägen, berättar Sugars.

”Jag tror inte att han tappat någon vikt alls”, säger skötaren Greg Sugars om den långa resan till Sverige. Foto: Patrik C Österberg/Mediabild

En lång tur för en travare och stressade hästar kan tappa mycket vikt under resor. I slutet av förra veckan kom Just Believe till Stockholm och Jessie Tubbs, som är tränare, anslöt en knapp vecka senare.

– Just Believe är avslappnad och väldigt lättsam att sköta om. Vi hade en känsla att han skulle resa bra och han var avslappnad och skötte sig helt perfekt. Just Believe har ätit och druckit under pauserna och jag tror inte att han tappat någon vikt alls, berättar Sugars.

Den sista veckan inför söndagens storlopp där vinnaren kammar hem fem miljoner kronor förbereds Just Believe på Stig H Johanssons Stora Alby. En gård där Victory Tilly och ett flertal andra klassiska Elitloppsvinnare har huserat.

Hästen lottades till spår sju bakom bilen i det första försöket. Att ekipaget är nederlagstippat påverkar inte Greg Sugars tro på sin häst.

– Just Believe är både stark och snabb. Han är inte beroende av någon speciell resa utan går från alla positioner. Det kommer att bli tufft men hästen hatar att förlora och vi har definitivt chansen att sluta bland de fyra främsta och gå vidare till final.

”Det är en dröm att komma hit”, säger Greg Sugars om möjligheten att få tävla i Elitloppet. Foto: Patrik C Österberg/Mediabild

Sugars är i Sverige för första gången men Elitloppet har han koll på.

– Vi har följt loppet under många år och det är en dröm att komma hit. Elitloppet är ett av de största travloppen och stämningen och inramningen är otrolig.

Just Believe startar i ett knivskarpt heat och även om han inte går vidare till final är Solvalla nöjda med sin inbjudan.

– Elitloppet är ett internationellt forum och intresset är stort för Just Believe. Till exempel är Sky Racing här och Solvalla har ett ansvar att sprida travsportens ord över världen. Vi har otroliga travhästar i Sverige men Elitloppet är ett internationellt storlopp och det krävs många olika inslag, säger Anders Malmrot.

