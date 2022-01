Varför investerar fotbollsstjärnor i tecknade apbilder?

Den som slagit på tv:n under en internationell fotbollsmatch den senaste tiden har knappast missat det. Bara under 2021 har fenomen som NFT, ”fan tokens” och kryptovalutor tagit stora kliv in i fotbollen.

Utvecklingen är lätt att se. Det är svårare att förstå vad allt handlar om.

• När Lionel Messi skrev på för PSG fick han delvis betalt i PSG:s egen kryptovaluta.

• När videogranskning pågår under matcher i italienska Serie A kommer numera en reklamskylt upp i tv-rutan för VAR-sponsorn Crypto.com.

• Bundesliga och La Liga samarbetar med spelet Sorare, där man kan köpa och sälja digitala samlarkort på fotbollsspelare.

• Efter att i 26 år ha haft däckföretaget Pirellis namn på sin tröja, har Inter nu bytt ut det till reklam för Socios, företaget bakom klubbens kryptodrivna ”fan tokens”.

Inters klassiska Pirelli-reklam har ersatts av klubbens egen kryptovaluta. Foto: IPA/Sipa USA

Bland de mest synliga kryptofenomenen är Socios. Det mest anmärkningsvärda med företaget kan vara hur det på så kort tid lyckats inleda samarbeten med så många och så högprofilerade fotbollsorganisationer.

Bland dem finns många av världens största klubbar, som Barcelona, Juventus, PSG och Manchester City, liksom Italiens landslag och ligaföreningarna i Spanien och Italien. Flera av de stora klubbarna i NFL, NHL och NBA, tennisens Davis Cup och det svenska e-sportlaget Alliance samarbetar också med Socios.

Socios säger sig erbjuda ”fan engagement”, ett sätt för fans att delta och påverka, genom ”fan tokens”, ett slags virtuella tillgångar. Det var sådana som rapporterades vara en del av Lionel Messis bonus när han skrev på för PSG i somras: ”$PSG”-tokens.

Det blev stora rubriker när Lionel Messi fick betalt i ”fan tokens” när han skrev på för PSG. Men värdet på dem minskade. Foto: David Winter/Shutterstock

Fan tokens har köpts för motsvarande över tre miljarder kronor, enligt en undersökning som BBC beställde i december.

Men vad är egentligen deras värde?

Förra året kunde ägare av PSG:s tokens vid sex tillfällen rösta i olika frågor, till exempel vilken av tre olika färgkombinationer som kanten på en av Parc des Princes-stadions läktare skulle målas om i. Förmåner som rabatt i klubbutiken ingår också.

Men man kan också handla med fotbollsvalutorna. Man köper dem inte med vanliga pengar, utan först behöver man skaffa sig Socios egen kryptovaluta, chiliz.

Det finns mönster som antyder att det som driver handeln i de här kryptovalutorna är ekonomisk spekulation snarare än supporterintresse.

Bild 1 av 2 Redan 2018 lanserade förre engelske spelaren Michael Owen en egen kryptovaluta som hette ”Owen Coin”. Foto: Kin Cheung Bild 2 av 2 Foto: Kin Cheung Bildspel

När PSG värvade Messi sköt värdet på PSG:s tokens i höjden. Men det skedde innan affären var klar. När den blev officiell sjönk istället kursen. The Athletic har i en granskning av Socios konstaterat samma mönster när Atlético Madrid vann den spanska ligan. När titeln var säkrad dök kursen för Atlético-tokens.

Börshandlare kallar det enligt sajten att ”köpa ryktet och sälja nyheten”. Man köper på sig en aktie när det finns information som man tror kan öka dess värde, när det bekräftas säljer man och gör vinst, och värdet sjunker igen.

Socios förnekar att stor del av deras användare är det för att spekulera, och säger till BBC att den stora majoriteten äger fan tokens för att engagera sig i sina klubbar.

En av de första klubbarna som började samarbeta med Socios var West Ham. De avslutade också samarbetet redan 2019, efter att grupper av supportrar hade protesterat.

I England protesterar flera supportergrupper mot Socios. På Selhurst Park i London höll Crystal Palaces fans upp banderoller. Foto: Holly Allison/TPI/Shutterstock

– Jag har varit West Ham-supporter i över 50 år, och andra klubbars fans är lojala på samma sätt. Och så kommer de med parollen ”var mer än ett fan”. Vad betyder det? Jag menar, kom igen. De spelar på fansens lojalitet för att få dem att investera i kryptovaluta, säger Sue Watson, ordförande för West Ham United Supporters’ Trust.

Nu har en rad andra Premier League-klubbar börjat samarbeta med Socios. Supporterorganisationer fortsätter att protestera.

Dels handlar kritiken om att kryptovalutor är helt oreglerade och vanliga fotbollssupportrar lockas med risk att förlora stora pengar. Dels om påståendet att Socios skulle erbjuda inflytande över klubbarna.

Förutom att frågor om vilket kaffe som ska serveras på arenan eller vilken sång som ska spelas efter slutsignalen inte ger verkligt inflytande, så borde man inte behöva betala för att göra sin röst hörd i sin klubb, säger Sue Watson.

Många klubbar sponsras av olika kryptoföretag. Lazio har Binance som tröjsponsor, Roma Digitalbits, flera Premier League-klubbar sponsras av Etoro, Watford har ett cryptospelföretag på tröjan . Foto: Insidefoto

Socios vd, fransmannen Alexandre Dreyfus, tycker däremot att ”historiska fans” måste leva med att det finns en global fanskara.

– Om man inte accepterar att ett fan i Japan som spenderar hundratals dollar på en tröja och tittar på laget har rätt att vara ett fan för att han inte föddes i staden, då är det diskriminering, säger han till Inews.

Experter pekar på krypto som en möjlighet klubbar ser när andra inkomstkällor minskar. Till exempel har Spanien och Italien nyligen förbjudit spelreklam.

Men mer reglering kan vara på väg. Före jul dömde en myndighet som reglerar marknadsföring i Storbritannien ut Arsenals reklam för Socios som ”oansvarig”. När den gamle Barcelonastjärnan Andrés Iniesta skrev på Twitter om kryptoföretaget Binance svarade Spaniens finansinspektion honom, och påpekade att kryptotillgångar medför en betydande risk.

Bild 1 av 2 Atlético Madrids franske landslagsspelare Antoine Griezmann har investerat i Sorare, som har digitala samlarkort. Han spelar själv, och äger flera kort på sig själv. Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock Bild 2 av 2 Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock Bildspel

Förutom fan tokens har flera klubbar börjat ge ut NFT:er, ett slags digitala ägandebevis. Unika länkar till matchklipp kan säljas för stora summor.

Tennisikonen Serena Williams blev häromdagen styrelseledamot i Sorare, som har digitala samlarkort i form av NFT:er. Antoine Griezmann och Gerard Piqué finns bland investerarna. Ett Cristiano Ronaldo-kort från Sorare har sålts för cirka 4 miljoner kronor.

Några av de dyraste NFT:erna ges ut av Bored Apes Yacht Club och är teckningar av apor. Medlemsförmåner som att kunna köpa exklusiva BAYC-produkter kan också ingå. Nyligen postade Neymar en.

https://twitter.com/neymarjr/status/1484230264293318663

Den förre Chelseakaptenen John Terry köpte på julafton, som The Athletic har konstaterat, en apvariant för motsvarande 300 000 kronor, har apbilder av sig och sin familj, och twittrar frekvent om sitt handlande med apbilder.

En svensk fotbollsspelare som har upptäckt NFT är Hammarbys mittfältare Darijan Bojanic. Men han är inte så insatt än, säger han, och vill inte tala om hur mycket han har investerat.

– Det är något nytt. Det kan vara dåligt, det kan vara bra. Man försöker vara med i tiden, säger han.

Häromdagen postade Neymar en bild på en uttråkad apa på Twitter. De första svaren på inlägget kommer från personer som visar att de högerklickar och laddar ner bilden. Det är ett populärt sätt att driva med NFT:er, och visa att bilderna som säljs för stora belopp går att få helt gratis. Foto: mundissima / Alamy Stock Photo

När han ska förklara vad poängen med att äga NFT-bilder är säger han att vissa, som Bored Apes Yacht Club, har en massa förmåner.

– Jag antar att det är jäkligt bra förmåner i och med att de är så dyra.

Du tror inte att det kan vara en bluff då?

– Det var det jag sade innan: det kan vara en jäkligt bra investering, eller så kan det vara en skitdålig investering.

Fakta. Kryptovalutor Den mest kända kryptovalutan är bitcoin. Kryptovalutorna har ingen centralt reglerande instans utan en teknik som kallas blockkedja håller reda på alla transaktioner. Förespråkarna menar att det är ett sätt att demokratisera finansvärlden, kritiker att det framför allt främjar kriminell verksamhet. Den energikrävande framställningen orsakar också enorma koldioxidutsläpp. Visa mer