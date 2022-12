Varför skjuts det så dåliga straffar i fotbolls-VM?

Japan hade skrällt sig till åttondelsfinal och höll där 1–1 efter full tid och förlängning mot Kroatien. Men allt förstördes på några få minuter efter tre missade – och extremt tama – japanska straffar.

Spanien hade en hel nations krav på sina axlar i straffläggningen mot Marocko. Alla tre spanjorer brände sina straffar medan marockanerna var kliniska, och Spanien var utslaget.

Exemplen är många från Qatar.

Inför kvartsfinalerna hade hela 42 procent av straffarna missats, att jämföra med 29 procent i förra VM. Sedan förbättrades målprocenten något, tack vare bland annat straffexperterna från Kroatien. Men fortfarande har fler än en tredjedel av straffarna inte förvaltats väl, 19 av 52.

De ser så loja ut när de går fram för att ta straffen.

Många reagerar dessutom på det dåliga utförandet. Kort ansats och lösa skott i perfekt höjd – för målvakten.

– Vad hände med ”lägg bollen på straffpunkten, ställ dig på rätt ställe och dra till så hårt du kan-straffen”? undrar legendaren och engelska landslagets straffläggare Alan Shearer i BBC.

Shearer missade också straffar under sin tid, Newcastlespelaren berättade efter karriären att det tog honom sex år att glömma en straffmiss mot rivalen Sunderland.

Men hans poäng är att vissa straffläggare ser tafatta ut, kanske hämmade av nerver.

– De ser så loja ut när de går fram för att ta straffen, säger Shearer.

Marockos Yassine Bonouo räddar spanjoren Sergio Busquets straff i åttondelsfinalen. Foto: Javier Garcia/TT

Så vad beror den svaga utdelningen på straffarna i årets VM? Här är några förklaringar till den låga procenten:

Bättre målvakter

Det har blivit mode att in i det längsta vänta ut målvakten och sedan rulla in bollen i andra hörnet. Målvakterna har börjat lära sig detta och tar allt mer initiativet under straffarna genom att i sin tur vänta ut straffskytten. Dessutom kartläggs straffskyttarna allt noggrannare.

Mellan 1966 och 2018 räddade VM-målvakterna – enligt givemesport.com – 17 procent av straffarna, medan siffran i årets VM nästan är fördubblad (några skott har gått utanför eller i stolpen).

För löst och för lågt

Nästan alla missade straffar hittills i VM har, som Alan Shearer var inne på, varit ganska lösa straffar i låg höjd. Och då ökar förstås chanserna rejält för målvakterna. Så ett råd är att öka kraften i tillslaget.

– Med de korta ansatserna som spelarna har måste de göra mål, annars ser de ut som idioter, säger förre engelske lagkaptenen Rio Ferdinand till BBC.

– Det är galet, för du får ju ingen kraft. Med en rejäl ansats kan du trycka in bollen, fortsätter han.

Harry Kane gjorde precis så när han dunkade in 1–1 i kvartsfinalen mot Frankrike i söndags.

Men. När Kane sedan skulle dunka in 2–2 på ungefär samma sätt sköt han över. Ännu ett engelskt strafftrauma alltså.

Psykningarna

Att lägga en straff i fotboll (under ordinarie tid) kan numera vara en affär på två eller tre minuter.

Först ska det protesteras över straffen, sedan kommer de obligatoriska psykningarna från motståndarna. Domaren ska försöka hålla rent vid straffpunkten och dessutom gå fram till målvakten och förklara reglerna vid en straff. Och där står straffläggaren i ett utlämnat tillstånd och väntar på att få skjuta.

Robert Lewandowski lyckades inte överlista Mexikos målvakt Guillermo Ochoa. Foto: Danielle Parhizkaran/TT

Den ökade pressen

Fotbollen tenderar att bli allt allvarligare, en miss eller dålig insats kan förfölja en spelare än mer än tidigare. Då är det lätt hänt att reptilhjärnan kopplas på i det pressade läget.

I Brasiliens fall mot Kroatien, liksom för Spanien mot Marocko, handlade de missade straffarna troligen om den stora pressen hemifrån.

Den numera sparkade spanske förbundskaptenen Luis Enrique hade inför turneringen beordrat sina spelare att lägga 1 000 straffar, men missade nog en viktig punkt där: Att sätta nio av tio straffar i mål på träning är ingen konst, men hur kan man träna på att lägga en straff i ett skarpt läge i VM inför miljoner tv-tittare?

Nej, det går förstås inte, mer än att lära sig av tidiga erfarenheter från viktiga matcher.

Och i det fallet har Messi, Lewandowski, Busquets och Rodrygo visat att inte heller de stora spelarna skonas från straffnerver.

Leo Messi missade sin straff mot Polen i gruppspelet, medan han var säker mot Nederländerna i kvartsfinalen. Robert Lewandowski lyckades inte överlista Mexikos målvakt och missade sedan en straff även mot Frankrike. Den straffen räknades dock inte. Den gick om och då satte polacken till slut bollen i nät.

Men Lewandowskis trippande steg i ansatsen – en annan ny strafftrend – gav inga skönhetspoäng.