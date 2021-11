Världens bästa hästskötare: ”Hästarna ska vara lyckliga”

Det var för drygt en vecka sedan – under Internationella Ridsportförbundets pampiga gala – som Marie Johansson fick ta emot utmärkelsen världens bästa hästskötare 2021. Vid samma gala utsågs Peder Fredricson till årets bästa idrottare.

– Det har inte riktigt sjunkit in än, säger Marie Johansson om utmärkelsen.

– När det gör det kommer jag nog känna stolthet, men framför allt tacksamhet över alla de fina ord som sades om mig och mitt arbete.

Marie Johansson sitter några meter från framridningsbanan i Friends arena. Det här är en osedvanligt lugn jobbhelg eftersom hennes arbetsgivare Patrik Kittel bara har med sig en häst, valacken Touchdown, till Stockholm.

Det är snart 16 år sedan den då 25-åriga Marie Johansson packade väskan och flyttade från Sverige till Tyskland för att börja jobba hos Patrik Kittel.

Att hon hamnade där var mest en tillfällighet. Marie, som själv höll på med hoppning och jobbade på ridskola, såg en annons där dressyrryttaren sökte en hästskötare och skickade ett mejl utan egentligen ha tänkt igenom det hela.

I dag säger Marie Johansson att det var hennes bästa ogenomtänkta beslut.

Där Patrik Kittels hästar är där är också hästskötaren Marie Johansson. Här gör hon sällskap med Touchdown in på arenan, samt landslagstränaren i dressyr Louise Nathhorst. Foto: Jonas Lindkvist

För många är hästskötarjobbet något de ägnar sig åt under några år, sedan tröttnar de på en svårplanerad vardag och på att var och varannan helg köra lastbil längs motorvägen till olika tävlingar. Lägg dessutom till att arbetsvillkoren för allt för många hästskötare är under all kritik.

– Livet som hästskötare är speciellt, och oväntade saker kan hända när som helst, men den här livsstilen passar mig, säger Marie Johansson.

Att Marie Johanssons jobbat hos samma ryttare i många år visar både hur mycket hon trivs med yrket, och med sin arbetsgivare.

– Sedan jag startade en egen verksamhet har det varit en självklarhet för mig att jag måste göra allt jag kan för att vara en bra arbetsgivare, säger Patrik Kittel.

– Vi ryttare har ett ansvar att tydligt markera att det är ett yrke att vara hästskötare, det är inte en hobby.

– Marie ger mina hästar en sådan trygghet, och det är upp till mig att se till att hon har bra arbetsvillkor så att hon också känner en trygghet.

Efter alla år tillsammans behövs inte alltid ord för att Marie Johansson och Patrik Kittel ska förstå varandra.

När Patrik tränar inne i Friends arena, och Marie filmar allt med mobilen, behövs bara en liten gest från ryttaren för att Marie ska veta vad han behöver hjälp med.

När hästskötaren Marie Johanssons arbetsgivare Patrik Kittel tränar Touchdown filmar Marie träningen. Foto: Jonas Lindkvist

Under de år som Marie Johansson jobbat med Patrik Kittel har han bland annat ridit hem EM-medaljer både i lag och individuellt, och startat i tre OS.

Det skulle blivit en fjärde OS-start i somras, men några dagar före första starten snubblade Kittels häst Well Done under en träning på plats i Tokyo. Hästen fick en sträckning i ett av bakbenen, och därmed var OS-drömmen över.

– I fem år hade vi jobbat med OS som mål, och första känslan var naturligtvis besvikelse. Men som hästskötare kan du inte låta den känslan ta över utan du måste snabbt ställa om. Det som har hänt har hänt, nu var det upp till mig att göra allt för att hästen skulle må så bra som möjligt, säger Marie Johansson.

– Det viktigaste för mig var att få ”Welly” (Well Done) att förstå att hon inte hade gjort något fel. Hon är väldigt känslig av sig och kan lätt gå in i sig själv. Därför var jag tvungen att peppa henne och få henne att förstå att vi fortfarande tycker hon är bäst och viktig, fortsätter Marie.

Under tävlingarna i Friends har hästskötaren Marie Johansson det osedvanligt lugnt eftersom hon bara har en häst att ta hand om. Foto: Jonas Lindkvist

När Marie Johansson pratar om de hästar som hon ansvarar för är det med ömhet i rösten. Varje häst är en unik individ och Marie Johansson känner dem utan och innan.

– Vi gör allt för att hästarna ska vara lyckliga. I slutändan är det också det som gör att de lyckas inne på banan.

Hur länge till kommer du fortsätta att jobba som hästskötare?

– Jag kan inte svara på det. Jag har en fantastisk chef, bra lön, suveräna jobbarkompisar, och så länge jag känner att jag älskar det jag gör tänker jag fortsätta.

För drygt två år sedan flyttade Patrik Kittel och hans hustru Lyndal Oatley, som också är dressyrryttare av hög klass, till en nybyggd gård i tyska Eulenhof.

– Jag bor i en lägenhet som ligger i närheten av gården. Först var jag lite tveksam till att inte bo på gården eftersom jag helst vill ha koll på mina hästar dygnet runt, säger Marie Johansson och skrattar.

– Men det visade sig att det här blev en väldigt bra lösning. Om något händer kan jag vara hos hästarna på två minuter, men samtidigt är det rätt skönt att känna att när arbetsdagen är slut går jag hem.

