Ted Bergström som gjorde tre mål i den andra halvleken i den första semifinalen slog nu till med nytt ett hattrick i första halvlek.

VSK:s stekhete anfallare gjorde tre mål på elva minuter mellan 34:e och 45:e minuten - två hörnmål och ett spelmål som sänkte Hammarby.

Efter två spelmässigt jämna matcher var det ingen tvekan om vilket lag som som ville mest i match tre.

Västerås dominerade inledningen fullständigt och Hammarbys tidigare starka försvar hängde inte alls med i det höga tempot.

Redan efter sex minuter hade Västerås missat två frilägen och tvingat fram tre hörnor.

I den den nionde minuten kom till slut hemmalagets ledningsmål.

Robin Andersson satte 1-0 på passning från Simon Jansson.

Hammarby skapade ingenting första 20 minuterna. men lyckades ändå kvittera genom Christoffer Fagerström - en chock för hemmalaget.

På den åttonde hörnan tog Västerås ledningen med 2-1, Ted Bergström hittade nätet bakom Hammarbys målvakt Patrik Hedberg och försvarsmuren.

Och sedan kom två mål till av Bergström som punkterade matchen.

I den andra halvleken gjorde Hammarby ett tidigt mål genom Ilja Grachev, men Bajen lyckades aldrig skapa någon nerv.

Magnus Joneby satte 5-2 innan Måns Engström gjorde 6-2 på straff och säkrade definitivt en plats i SM-finalen.

Det var inte många som gav Hammarby någon chans i match två efter den snöpliga förlusten på övertid i snöyran på Zinkensdamm i fredags.

Så blev det.

– Det var psykologiskt viktigt att vinna match två i Stockholm. Starkt att vi kunde avgöra i slutskedet och slippa förlängning. Det betydde mycket, säger Västerås försvarsklippa Stefan Edberg till Bandyplay.

Västerås tog sitt senaste SM-guld 2016, 5–2 mot Villa Lidköping i SM-finalen.

Nu talar mycket för en finalrepris.

Villa Lidköping leder sin semifinal mot de regerande mästarna Edsbyn med 2-0 i matcher.

Match tre spelas i Lidköping på tisdagskvällen.

För Hammarby tog en turbulent säsong slut i semifinal för andra året i rad.

Hammarby har haft stora ekonomiska bekymmer och arbetar för att klara elitlicensen för den nästa säsong.

Det har påverkat laget.

– Det hade varit mycket lättare om vi haft en smidigare resa under säsongen. Även om jag tycker att vi har stått upp bra under kvarts- och semifinalerna. Med lite dippar och toppar under säsongen blir det svårare, säger Hammarbys David Pizzoni–Elfving till Bandyplay.

Hörnorna blev en avgörande faktor i semifinalen mot Västerås.

Hammarby gjorde bara ett mål på 26 försök medan Västerås gjorde sju hörnmål på 30 försök.

– Det är för dåligt. Västerås är väldigt bra på att rusa, säger Hammarbystjärnan.