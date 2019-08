Vattenskräcken ska övervinnas – två svenskar i EM-finalen

I fredags kväll var både Henrik von Eckermann och Peder Fredricson, som efter kvalen är nia respektive tia, tveksamma till om de skulle starta i söndagens individuella EM-final.

I Henrik von Eckermanns fall var det främst stoet Mary Lous aversion mot vattengravar som fick honom att tveka.

I den regerande Europamästaren Peder Fredricsons fall ville han inte ge något besked förrän han hade analyserat hur långt upp till prispallen han var.

På lördagskvällen kom svaret från dem båda.

Både Henrik von Eckermann på Mary Lou och Peder Fredricson på All In finns med i startfältet när EM-finalen avgörs under söndagseftermiddagen.

– Jag hade en diskussion med banbyggaren för att höra vad han hade tänkt med vattengraven, och det var positiva besked för mig. I finalen kommer den nämligen att stå med ett relaterat avstånd från ett annat hinder, berättar Henrik von Eckermann.

– Om man har en häst med respekt för vatten är det enklare, jämfört med tidigare dagar då vattengraven har varit fristående. Då vet du inte riktigt när hästen ser de, och inte när du ska gå på den.

Peder Fredricson och hans guldhäst från EM för två år sedan All In finns också med när EM-finalen avgörs.

– Nu är jag på ett EM, och hästen är frisk och sund och har rutin. Därför bestämde jag mig för att rida finalen. Det ska bli kul, säger Peder Fredricson.

Både Henrik von Eckermann och Peder Fredricson är mindre än två nedslag från britten Ben Maher som är i ledningen inför finalen, som avgörs i två omgångar.

Den tredje finalkvalade svenska ryttaren Malin Baryard Johnsson kommer däremot inte till start. Hon kvalade in som 22:a och var långt från toppen.

