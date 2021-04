Växjö avgjorde i femte perioden – Gynge hjälte i första semifinalen

För 10 år sedan spelade de mot varandra i kvalserien till SHL (då Elitserien). Då tog Växjö klivet upp i högsta serien, vilket Örebro gjorde ett par år senare.

Sedan dess har båda lagen etablerat sig i toppen i högsta serien. Nu väntade den första SM-semifinalen, Örebros första någonsin, mellan lagen i jakten på en SM-finalplats.

När båda lagen väl ställt sig på isen inledde de matchen i ett högt tempo.

Då var det hemmalaget Växjö som fick en smakstart. Efter några långa anfall fick backen Hardy Häman Aktell öppet mål, förvaltade läget och gjorde 1–0 bakom Jhonas Enroth. Detta efter drygt två minuters spel.

Ett par minuter senare blev det en del känslor lagen emellan. Det renderade i ett par utvisningar och ett numerärt överläge för Örebro. Väl där tvingades Växjömålvakten Viktor Fasth till en räddning. I samma sekvens lade han sig ner i smärta direkt och tvingades utgå. Istället fick Erik Källgren göra slutspelsdebut.

Viktor Fasth tvingades kliva av skadad. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Det blev dock ingen rolig start för Källgren. När hans lag då spelade med en spelare mindre på isen fick han kapitulera. Han hade spelat lite mer än en minut när Nick Ebert fick pucken i nät till 1–1.

Innan periodens slut tog Örebro också ledningen. Detta sedan Emil Pettersson gett bort pucken, Örebro vänt spelet och Robin Kovacs fått göra 1–2 på en retur.

– Ju längre perioden går tar vi över mer och mer. De får lite långa anfall på oss och vi måste justera lite i egen zon. Men en rätt okej period av oss, sade Kovacs, som gjorde sitt sjunde poäng mot Växjö den här säsongen, till C More efter den första perioden.

I period nummer två kom båda lagen ut och spelade fysiskt direkt. Växjö hade även en puck i stolpen efter ungefär en och en halv minut men Robert Leino fick undan returen.

Vidare fick båda lagen turas om att spela med fler spelare på isen efter några utvisningar. Till slut var det Växjö som fick utdelning i just numerärt överläge. Jack Drury fick en passning genom motståndarnas box, siktade och satte 2–2-pucken med drygt två minuter kvar av perioden.

– Det var en bra passning. Vi kom in bra och fick sätta upp spelet bra, sen kunde jag sätta den högt, sade Drury till C More om sitt mål.

Örebros Robin Kovacs gjorde både mål och assist. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

I tredje perioden var det främst Växjö som skapade ett par bra lägen, mycket tack vare slarv i Örebrolaget. Två gånger om fick Fredrik Karlström bland annat chansen att göra mål, men Jhonas Enroth kom upp stort för gästerna.

Efter en del böljande spel skulle Växjö få chansen i numerärt överläge med 1.12 kvar av ordinarie tid. Dock utan att göra mål bakom den storspelande Örebromålvakten och förlängning väntade.

I förlängningen var det först Växjö som skapade ett par heta chanser. Men under andra halvan av den första förlängningsperioden var det bortalaget som skapade många bra målchanser men Erik Källgren stod för flera kvalificerade räddningar.

Till sist skulle avgörandet komma och det i den femte perioden, efter mer än 12 minuter av den andra förlängningsperioden. Detta sedan Växjö fått chansen i powerplay och Richard Gynge avgjort på passning från Jack Drury.

– Drury hängde en tidigare, nu ser han mig på bortre. En underbar pass, fan vad fint, sade matchvinnaren till C More om avgörandet.

Redan under fredagskvällen väntar andra matchen mellan lagen i matchserien som spelas i bäst av fem matcher.