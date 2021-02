Växjö straffade Linköping – efter 14 omgångar

Linköping hade vunnit fyra av de sex senaste omgångarna och klättrat upp till elfte plats i tabellen inför tisdagens hemmamöte mot tabellettan Växjö.

Ännu en enormt betydelsefull match i kampen om att undvika kvalspel om fortsatt existens i SHL.

Gästerna, som inte förlorat under ordinarie tid sedan den 26 december, tog över spelet i den andra perioden och också ledningen genom Pontus Holmberg.

Den 21-årige centern – som gör debut i Tre Kronor nästa vecka i Beijer Hockey Games – skickade i väg en riktig projektil rätt upp i krysset.

Där var för en gångs skull hemmamålvakten Niklas Lundström chanslös. Annars radade han upp vassa parader i mittakten. Inte minst när Richard Gynge bara skulle skicka in pucken i öppen kasse. Då kastade sig Lundström och hindrade ett till synes givet mål.

– En superräddning, han såg ju ut som en fotbollsmålvakt. Bara att erkänna att det var snyggt, det behövde Linköping, menade Gynge i C More.

Men trots att östgötarna mest fick ägna sig åt att stoppa fler fullträffar för Växjö, blixtrade man till på slutet. Bara 40 sekunder innan den andra pausen gav backstjärnan Jonas Junland ett bra skottläge till Markus Ljungh.

Och Ljungh, även han nyligen uttagen i landslaget, pricksköt upp kvitteringen i krysset. Centerns poäng nummer 31 den här säsongen.

– Det är inte en jättebra period från vår sida, men vi sticker upp emellanåt och skapar lite bra anfall. Ett jätteviktigt mål på slutet som vi tar med oss in i den tredje, sade Ljungh i C More.

Lundström fortsatte att agera väldigt stabilt mellan stolparna även i den sista perioden.

Men till slut blev det ändå Växjös målvakt Viktor Fasth som ordnade segern och bonuspoängen efter straffar.

Fast det dröjde ända till den 14:e straffomgången innan gästernas backstjärna Joel Persson nätade.