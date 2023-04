Växjö tog grepp om finalplatsen – vann mot Frölunda

I de två föregående kamperna hade ett av lagen klivit av isen utan att ha gjort mål. Den här eftermiddagen spräckte båda gängen sin respektive nolla framåt redan innan den första perioden hunnit avverkas.

Drygt sex minuter in i matchen placerade Tobias Rieder, under en avvaktande Frölundautvisning, in 1–0 till Växjö. När Frölunda fick sin chans i numerärt överläge dröjde det bara sju sekunder innan Jacob Nilsson tryckte in kvitteringspucken.

– Jag är rätt så nöjd med hur det ser ut, sade Frölundas tränare Roger Rönnberg till C More i den första pausen.

Efter nämnda paus fick Rönnberg se sitt lag fortsätta trycka tillbaka Växjö. Filip Hasa gjorde den andra periodens enda mål. Växjötränaren Jörgen Jönsson responderade på Frölundas ledningsmål genom att begära time out.

– Ibland kan det vara fruktansvärt dåligt och ibland kan det vara fruktansvärt bra. Jag kände att det inte var så som jag ville att det skulle vara, därför tog jag time out, kommenterade Växjötränaren.

Effekten av Jönssons åtgärd började märkas av i form av ett piggare hemmalag som tillbringade mer tid i anfallszon. Kvitteringsjakten fick dock ett abrupt avbrott när smålänningarnas Glenn Gustafsson tilldömdes matchstraff, efter ett boxningsslag som sänkte motståndaren Erik Borg.

I början av den tredje perioden blev det Växjö för hela slanten. Manuel Ågren fick fatt i en sargretur och 2–2 var ett faktum. Drygt två minuter senare avslutade Victor Stjernborg ett vackert anfall genom att kyligt göra Växjös tredje mål denna påskafton.

Med 8.21 kvar av den tredje perioden tilldömdes Frölundas kapten Joel Lundqvist matchstraff efter att ha utdelat en smäll mot Robert Roséns huvud. Växjö kontrollerade sedan matchen.

Om inte Växjö lyckas vinna i Scandinavium, Göteborg, på måndag väntar en sjunde, och avgörande, match i Småland kommande onsdag.