Växjö utökade ledningen i finalserien – avgjorde i förlängning

Första SM-finalen, som även den spelades i Växjö, slutade med en uddamålsseger för hemmalaget.

Måndagens andra SM-final inleddes dock med bortalaget Rögle som det spelförande laget med lite mer puck i offensiven till en början.

Det övertaget gav även utdelning efter lite mer än fyra minuters spel.

När Leon Bristedt fått fram pucken till Anton Bengtsson i mittzon fick Rögle ett två-mot-ett-läge. Väl där hittade Bengtsson kamraten Adam Tambellini med en sidledspassning mot backen Tim Erixon och målvakten Erik Källgren. Den passningen förvaltade Tambellini och satte ledningsmålet.

Rögle fortsatte trycka på framåt efter målet, samtidigt som Växjö jobbade sig in i matchen. Innan paus hade båda lagen ett par bra målchanser, men utan att hitta nätet.

– Vi har en bra start i både förra matchen och i dag. Nu måste vi fortsätta, inte bara i 20 minuter utan alla 60, sade Rögles Leon Bristedt till C More efter den första perioden.

Rögles Leon Bristedt fick jubla till en början. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

I mellanakten fick Växjö efter bara ett par minuter en bra möjlighet att kvittera. Detta sedan Rögles Moritz Seider satt en näve i ansiktet på Martin Lundberg som gick omkull blödandes. För tilltaget fick Seider två minuters utvisning och Växjö ett numerärt överläge.

Men den hetaste chansen där skapade Rögle. Brady Ferguson fick då ett friläge men lyckades inte överlista Erik Källgren. Men efter det spelade Växjö upp sig och lyckades sedermera kvittera.

Drygt åtta minuter in i perioden skickade Christian Folin, som fick pucken av Jack Drury, en stenhård diagonalpassning genom Rögleförsvaret. Där stod Emil Pettersson som kunde göra 1–1-målet bakom Christoffer Rifalk.

Men innan paus var det Rögle som tog ledningen med en spelare mer på isen. Detta sedan Eric Gelinas fått pucken direkt på tekning och spelat den till Leon Bristedt framför mål. Väl där tog Bristedt sin egen retur efter en styrning, rundade Källgren i mål och gav utan problem Rögle ledningen med 2–1.

– Bättre än våran första. Vi kommer in i zon ganska bra men vi måste få in mer trafik och vinna mer kamper framför deras mål, så beskrev Växjös Emil Pettersson sitt lags andraperiod i C More.

Tidigt i den tredje perioden fick domarna att göra i en svåruppfattad situation.

Emil Pettersson och Växjö kom tillbaka i matchen med besked. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

I en och samma sekvens spelade Växjös Brendan Gaunce i från sig pucken och tacklades tufft av Erlend Lesund. Passningen hamnade hos Pontus Holmberg som gjorde 2–2, tacklingen tog högt mot Gaunce och Lesund tilldelades ett 10 minuter personligt för tackling mot huvudet. Men kvitteringen var ett faktum.

Rögle var sedan, med mer än halva perioden spelad, nära ett ledningsmål. Detta sedan Anton Bengtsson träffat målramen bakom Erik Källgren. Men det var fortsatt jämnt målmässigt.

Det var det även spelmässigt och inget av lagen kom till några större chanser i slutskedet av perioden. Det verkade som att de i slutändan inväntade förlängningen, som också kom efter 60 spelade minuter.

– Det kommer bli tajt, det gäller att vara noggrann därute och sätta dit lägena när man får dem, sade Växjöforwarden Pontus Holmberg till C More inför förlängningen.

Väl i förlängningen kom lagen inte ut med något sprakande spel. Men ett mål skulle komma och det för Växjö.

Med drygt fem och en halv minut spelad av förlängningen spelade Joel Persson pucken till Hardy Häman Aktell. Från blålinjen lyckades Växjöbacken sätta det matchvinnande målet i krysset bakom en skymd Christoffer Rifalk.

– En otrolig lättnad, otroligt skönt, sade Häman Aktell till C More efter avgörandet.

Därmed tog Växjö ledningen med 2–0 i SM-finalserien.

Match tre spelas i Ängelholm på torsdag.