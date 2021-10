Växjö vände 0–2 till seger mot Djurgården

Det stod 2–2 ända in i slutminuterna när avgörandet föll i Växjö. Djurgårdens Tobias Ekberg skulle rensa iväg pucken, men gjorde det rakt i gapet på Robert Rosén – som sköt 3–2 med 1.42 kvar.

Vilt jubel på läktarna och det skulle komma ännu mer när Pontus Holmberg definitivt punkterade matchen med 4–2 i tom kasse.

En skön vändning, bara två dagar efter att Växjö vände ett underläge i slutperioden borta mot Malmö.

– Vi har ett otroligt självförtroende. Vi vet att även om vi ligger under med ett eller, som nu, två mål så ger vi inte upp, säger Roger Rosén till C More.

Det var kanadensiska nyförvärvet Matthew Lorito som gav Djurgården ett 2–0-övertag i slutet av första perioden, när han inom loppet av drygt fem minuter gjorde sina två första mål i SHL.

Växjö reducerade i slutet av mittperioden, genom Martin Lundberg. Innan halva tredje perioden var spelad var smålänningarna också i kapp, när seriens poängligaledare Richard Gynge sköt 2–2 i powerplay. Gynge har gjort 13 poäng (6+7) på säsongens sju första matcher. 13 poäng (4+9) har också Rosén efter sitt matchvinnande mål i slutet.

Segern gjorde att Växjö kallades ut på isen för att hyllas av fansen efter den första hemmamatchen sedan coronarestriktionerna hävdes.

På annat håll i hockeyligan var det däremot borta bäst som gällde. Skellefteå följde upp 4–0-segern mot Färjestad senast med att vinna med samma siffror borta mot Linköping.

Och i Örebro höll Malmö undan och vann med 4–3, efter att ha haft 4–1 inför slutperioden då hemmalaget förgäves kröp närmare.