Växjö vände och vann kampen om Småland

Oskarshamns back Robin Norell inledde sin säsong med att göra ett mål på 36 SHL-matcher. Nu har backen plötsligt satt två baljor inom loppet av tre dagar.

– Det är alltid kul att göra mål, för en gångs skull när man skjuter så går de in, sade Norell till C More om sitt mål som blev den första periodens enda fullträff.

Växjö skapade en del lägen, bland annat en stunds spel i fem mot tre. Men Oskarshamn försvarade sitt mål med såväl disciplin som offervilja och längst bak agerade Joe Cannata trygg sista utpost.

I inledningen av period två utökade Oskarshamn sin ledning, i powerplay med Hynek Zohorna som siste spelare på pucken. Manegen tycktes vara krattad till att bryta lagets förskräckliga svit av bortaförluster i rad.

I den andra periodens slutskede lyckades Växjös Olle Lycksell spräcka Cannatas nolla, vilket betydde att han för andra gången denna säsong gjorde mål i en match mot moderklubben Oskarshamn.

– Stundtals bra, stundtals mindre bra, sade Lycksell till C More om sitt lags första 40 minuter.

1–2 på resultattavlan innebar att 4 345 åskådare, fans från båda lagen som skapade en kokande derbystämning, hade en spännande tredje period att se fram emot.

7.12 in i perioden gjorde backen Ludvig Claesson mål, vilket betydde att Växjö utjämnat. Hade Oskarshamn kraft kvar till att vända tillbaka matchen till sin fördel? Laget tilldömdes ett powerplay, men utan att lyckas trycka in pucken bakom målvakten Emil Larmi.

Växjö avslutade den tredje perioden med att skapa några jättelägen. Avgörandet kom när endast 12 sekunder återstod att spela. Växjö spelade powerplay och då passade Tobias Rieder på att sätta matchavgörande 3–2.

Oskarshamns förlustsvit på bortais är nu uppe i nio matcher.