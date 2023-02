Växjös revansch – nollade Färjestad

Topplaget från Småland har tappat serieledningen i SHL till Skellefteå efter två ovanliga plumpar den senaste tiden.

1–6 mot Oskarshamn för en vecka sedan.

2–7 mot jumbon Malmö i torsdags.

Så när serietrean och regerande mästaren Färjestad kom på besök i sista matchen före landslagsuppehållet hade Växjö laddat ordentligt.

Både spelarna och hemmapubliken bland 5 344 högljudda åskådare.

– Det är inget folk på läktaren där (i Malmö)...Vi älskar att spela här hemma, publiken ger oss stor energi, säger Hardy Häman Aktell, 4–0-skytten, till C More.

Men det var rivstarten i första perioden som bäddade för segern. Växjö gick upp i 3–0-ledning sedan två av målen kommit i numerärt överläge och två under periodens sista två minuter.

Växjö hade inte gjort mål i powerplay på sex matcher, men Jayden Halbgewachs bröt den torkan (1–0) och Lukas Bengtsson (2–0) fyllde på med ytterligare ett efter ett kanonskott.

– Det är väldigt skönt att det lossnar i powerplay, skönt för alla, säger Bengtsson.

Nåja, inte riktigt alla. Färjestads lagkapten Linus Johansson var kritisk mot domarparet Pehr Claesson och Mattias Enroth som tog fyra Färjestadsutvisningar i första perioden.

– Första tvåan är helt horribel och den för sex man (som gav 2–0) var speciell. Nej, jag är inte nöjd med utvisningarna, säger Johansson till C More.

Dan Sexton gjorde 3–0 med bara fyra sekunder kvar av öppningsperioden.

Leksand stod för en spektakulär vändning borta mot Örebro. Dalalaget gjorde tre mål på 3.28 i slutet och vände 1–3 till 4–3. Stor matchvinnare blev Kalle Östman som var delaktig i samtliga mål, två mål och två assist, och gjorde både kvitteringen och segermålet.

– Jag har bra stäm just nu. Det var riktigt skönt, en viktig trea. Det kändes bra inför tredje och vi trodde på det, säger Östman till C More.

Seriesexan Timrå besegrade Frölunda på hemmaplan med 3–1 och förstärkte sin plats ovanför kvartsfinalstrecket. Olli Palola gjorde det matchvinnande målet som innebär att Timrå bara är en poäng bakom femman Frölunda.