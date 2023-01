Växjös trend håller i sig – seger mot Luleå

0–3 borta mot Skellefteå på annandagen är senast då Växjö förlorade under ordinarie tid.

Sedan dess har klubben tagit poäng i sju raka matcher, varav den senaste var segern mot Luleå.

– Jag tycker att vi är uthålliga. Vi har fyra bra kedjor som alltid är på gång. Det har fungerat bra för oss den här säsongen, säger Tobias Rieder till C More.

Tabellettan fick en fin start på bortamatchen men målet i slutet av första perioden var något turlig.

Keegan Loews skott från blå linjen tog på Luleås Oscar Engsund och smet in bakom målvakten Matteus Ward.

– Det är sån oflyt vi har just nu. Det är bra att bita ihop och köra, säger Engsund till C More.

Bita ihop var precis vad Luleå gjorde.

Och till slut fick de lite medgång, då Julius Honka kvitterade i powerplay efter 7.42 av tredje perioden.

Någon större framgångsvåg var det dock inte tal om.

2.29 minuter senare tog Växjö ledningen igen, den här gången via Tobias Rieder i powerplay och innan matchen var över hade Joel Kellman prickat in 3–1.

– Det är alltid skönt att göra mål, framför allt när det ger segrar, säger Rieder.

Även Leksand spelade till sig en trepoängare, via 3–0 hemma mot Malmö.

Emil Heineman, Patrik Zackrisson och Martin Karlsson stod för målen som gav segern.