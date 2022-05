Vd:n om sportchefens VAR-uttalande: ”Kan lämna in en motion på årsmötet”

I förlängningen av cupfinalen tyckte Hammarby att laget skulle ha fått en straff med sig när Björn Paulsen blivit dragen i tröjan av Malik Abubakari. Domaren friade, Malmö vann senare på straffar och efter matchen var besvikelsen stor i Bajen-lägret.

Sportchefen Jesper Jansson ställde sig frågande till domslutet och varför det saknas videodomare i svensk fotboll.

– Det är ett skämt att vi inte har VAR i svensk fotboll, sade Jansson till flera medier i den mixade zonen.

Men Janssons arbetsgivare har efter omröstning på årsmöte beslutat att klubben ska motverka ett införande av VAR.

– Ibland får man bara ta ett beslut. Hur ser det ut i övriga fotbollsvärlden? Hur är den demokratiska processen? Vilka är det som skriker? Det är 120 stycken, räkna ut snittet på årsmötena i varje klubb, utvecklade Jansson i både Expressen och Fotboll Sthlm.

Björn Paulsen och Hammarby förlorade torsdagens cupfinal. Foto: Jesper Zerman

Utspelet har fått kritik från såväl Hammarbys som andra klubbars supportrar för att gå emot föreningsdemokratin.

– Alla har rätt till sin personliga åsikt. Men vad vi som klubb säger när vi driver de här frågorna i förbundet eller inom Sef, det är att vi inte ska ha VAR, och det är ett demokratiskt beslut i föreningen. Det står vi hundra procent bakom, säger Hammarbys vd Richard von Yxkull.

Men går inte det i clinch när Jesper ändå säger att man borde omvärdera hur man fattar beslut?

– Återigen, Jesper har rätt till sin personliga åsikt, det har vi alla, och tycker han det så kan han lämna in en motion på årsmötet, jag tror att han är medlem i Hammarby IF, då lämnar han in en motion på årsmötet och driver den frågan, så som det ska göras i en demokratisk förening, säger von Yxkull som inte har pratat med Jansson dagen efter förlusten.

Jesper Jansson när han får höra von Yxkulls tips om att lämna en motion:

– Vad ska jag säga? Jag och alla andra jobbar stenhårt dag in och dag ut för svensk fotboll. Det finns en vilja från oss som jobbar med det här, att det ska införas, då är det konstigt att man inte följer med i utvecklingen, säger Jansson.

Sportchefen säger till DN att han står fast vid sitt uttalande och menar att det inte är en direkt fråga för Hammarby.

– Jag respekterar vad medlemmarna säger. Men det är ju en större debatt än så. Fråga exempelvis domarna själva vad de vill ha. Och det handlar om stora känslor, stora pengar, det handlar om jobb. Konsekvenserna blir ju större och större hela tiden. När det finns möjlighet att ta till hjälpmedel borde man göra det.

– Titta på Europa och världsfotbollen, där Sverige någonstans vill vara med. Man måste ju titta på det i det stora perspektivet.

