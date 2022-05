Vem är Chelseas nya ägare?

Vem är Todd Boehly?

Todd Boehly, 46, är en amerikansk affärsman och investerare. Med far- och morföräldrar emigrerade från Tyskland växte Boehly upp i Bethesda, Maryland. På college var han en duktig brottare och hans namn pryder skolans idrottshall efter två segrar i delstatsmästerskapen 1990 och 1991. Under college fick han även en förkärlek för London och England tack vare en praktikplats på en bank.

När han inledde sina universitetsstudier var det på William & Mary, USA:s näst äldsta universitet efter Harvard. Enligt egen utsago var han långt ifrån de mest prominenta studenterna, men fick jobb på banken CS First Boston, i dag under namnet Credit Suisse, i New York 1996.

Knappt 20 år senare, efter att han jobbat sig fram på riskkapital- och investeringsbolag, startade han ägarbolaget Eldridge Industries. Bolaget äger andelar i flera sektorer, bland annat media, sport, teknik och fastigheter.

Enligt Forbes värderas Boehlys förmögenhet till omkring 45 miljarder kronor.

Boehly är sedan tidigare delägare i Los Angeles Dodgers. Foto: Mark J. Terrill/AP

Varför har han köpt Chelsea?

Boehly har länge haft ett intresse av att investera i sport. Sedan tidigare är han delägare i basketlagen Los Angeles Sparks och Los Angeles Lakers. Dessutom äger han 20 procent av basebollklubben Los Angeles Dodgers.

För en miljardär med andelar i den amerikanska sportvärlden är steget till Storbritannien och Premier League inte alltför långt. PL-klubbar som Arsenal, Liverpool och Manchester United har amerikanska ägare som samtidigt äger NBA-, NFL eller NHL-klubbar.

Med den kommersiella kraft Premier League besitter är det en attraktiv marknad och Boehly har tidigare sagt att fotboll är den bästa produkten i världen.

– 90 minuter är en perfekt tidslinje. Passionen som fansen visar för sporten och lagen saknar motstycke, sade miljardären i en intervju med Bloomberg 2019.

Att köpa just Chelsea hade Boehly funderat över redan innan sanktionerna mot Abramovitj. 2019 fick Boehly ett bud på närmare 25 miljarder kronor nekat.

Vad betyder köpet för Chelsea?

Först och främst måste det sägas att ägarbytet inte är helt klart. Parterna är överens men affären måste godkännas av myndigheter och Premier League. Detta förväntas offentliggöras i slutet av maj.

Men för Chelsea som klubb innebär bytet att man framöver kommer kunna operera som vanligt. Sedan den brittiska regeringen införde sanktioner mot Abramovitj har klubben tvingats ha en speciell licens för att bedriva sin verksamhet.

Hon som har beskrivits som Roman Abramovitjs högra hand, Marina Granovskaja, ser ut att bli kvar i klubben. Foto: Nicolo Campo/TT

Vid en närmare anblick på Boehly i rollen som ägare är han inte den sorten som blandar sig i den dagliga verksamheten. Men exakt hur verksamheten kommer att se ut är ännu inte klart. Enligt uppgifter ser direktören Marina Granovskaja, som beskrivits som Abramovitjs högra hand, ut att bli kvar.

Investera pengar kommer Boehly i alla fall att göra. Genom köpeavtalet förbinder han sig att investera motsvarande 21,5 miljarder kronor i klubben.

De 30 miljarder kronor som Boehly betalar Abramovitj hamnar på ett fryst bankkonto, men pengarna kommer vara öronmärkta för välgörenhet har Chelsea meddelat. Detta då Abramovitj inte får gynnas ekonomiskt av att släppa ifrån sig klubben.

Vilka är Boehlys partners i konsortiet?

Boehly har inte råd att köpa klubben helt med egna medel. Vid sin sida har han bland annat:

Mark Walter: Nära affärskollega och huvudägare av LA Dodgers. Har en förmögenhet omkring 43 miljarder kronor.

Hansjörg Wyss: 86-årig schweizisk miljardär som gjort sig förmögen på ett sjukvårdsbolag. Har en förmögenhet på omkring 48 miljarder kronor. Wyss beskrivs bara som ”personen med pengar” och hjälper mest partnern Jonathan Goldstein.

Jonathan Goldstein: Det här namnet har skrämt några supportrar då Goldstein är en känd Tottenham-supporter. Den brittiske fastighetsinvesteraren är dock en stark affärsvän till Boehly.

Enligt The Athletic har Goldstein också nära band till lord Daniel Finkelstein, som representerar Boris Johnsons konservativa parti i det brittiska överhuset. Finkelstein är stor Chelseasupporter och har som politiker arbetat med fotbollsfrågor. Han ska därför ha fått förfrågan att verka i klubben i en direktörsroll.

