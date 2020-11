”Vi har dominerat mer eller mindre varje match”

Trots att segern var ”klar” långt innan domare Sandra Almkvist satte pipan i munnen för sista gången i matchen borta mot Linköping var det ändå med ett förlösande jubel och uppsträckta armar mot den mörka skyn som spelarna i Kopparbergs/Göteborg kunde konstatera att man äntligen var svenska mästare i fotboll.

– Det är mycket känslor. Det är bara lättnad och glädje. En dröm som blir sann. En längtan som har blivit verklighet, summerar anfallaren Rebecka Blomqvist med ett brett leende på läpparna och guldhjälm på huvudet.

På resultattavlan står det 0–7. En nästintill sensationell utskåpning av ett av damallsvenskans främsta lag det senaste decenniet har just ägt rum på Linköping arena.

Trots jämnt spel och ett Kopparbergs/Göteborg som inte var helt nöjt med sin prestation i den första halvleken gick bortalaget till vila i ledning med 2–0. Två framspelningar av Blomqvist och effektiva avslut av Pauline Hammarlund och Filippa Angeldal satte gästerna i förarsätet – men att bevaka och spela av ledningen i den andra halvleken var det inte tal om.

– Nej, vi är inte bra då. Vi korrigerade några småsaker och sen hade Linköping nästan ingenting i den andra halvleken. Det var bara att fortsätta rulla och gå ut och ha roligt, säger tränaren Mats Gren.

Och nog blev det kul för Göteborgsspelarna som mosade LFC likt en ångvält i de återstående 45 minuterna. Norskan Vilde Bøe Risa gjorde både 3–0 och 4–0 innan Natalia Kiukka ökade på till 5–0. Även inhopparna Emma Koivisto och Stina Blackstenius fick hänga varsin kasse innan matchen var slut.

– Det var en islossning, det mesta gick vår väg, konstaterar lagkaptenen Emma Berglund och fortsätter:

– Jag tycker inte att Linköping slutar spela, de kämpar på, men det har varit så här tidigare år också. När det lossnar så lossnar det och då är det bara att njuta.

Sedan västkustklubben lämnade Landvetter och bytte skepnad 2004 har Kopparbergs/Göteborg nosat på förstaplatsen ett flertal gånger och tagit silver två år i rad. Men att det var just 2020 som allt skulle falla på plats fanns det faktiskt många skäl att inte tro när säsongen började.

Trotjänaren Beata Kollmats drog korsbandet i våras och har inte spelat en minut i årets damallsvenska. Laget har dessutom fått klara sig utan den mångåriga landslagsstjärnan Elin Rubensson som före sommaren meddelade att hon skulle bli mamma.

Och situationen blev knappast bättre när Mats Gren, tidigare sparkad sportchef i IFK Göteborg, som ny på tränarposten bara dagar före seriepremiären gick ut öppet på det sociala nätverket Linkedin och sökte tränarjobb i en klubb i Förenade Arabemiraten.

Men turbulensen märktes inte av på planen där Göteborg radade upp segrar med sitt offensiva spel och åkte på säsongens första förlust först i den tolfte omgången när regerande mästarna Rosengård blev för svåra.

– Man visste ju inte ens om det skulle bli en säsong, säger Emma Berglund och syftar på den coronauppskjutna seriestarten.

– Och sen till råga på det kom allt det där andra. Allt kanske inte hände på samma dag, men det är ändå saker som vi har fått gå igenom. Allt har inte bara rullat på. Vi har haft det i egna händer, tappat det och tagit tillbaka det igen.

Trots tunga spelartapp inför säsongen har det inte saknats spets hemma på Valhalla IP. Stina Blackstenius värvades in under uppmärksammade och känsliga former från just Linköping och vid den senaste landslagssamlingen var Kopparbergs/Göteborg representerade av hela sju spelare.

En av dem var Pauline Hammarlund som med sina 13 fullträffar är lagets skyttedrottning och var den som visade vägen på Linköping arena.

– Det är en fantastisk känsla. Framför allt det första målet, att jag fick göra det, då kände man att vi fick en bra start. Vi spelade fantastisk fotboll i dag, säger Hammarlund

– Det är bara glädje. Det har varit så mycket snack om att vi inte skulle palla pressen och så vidare. Men det är nog många som är tysta nu. Vi gör en fantastisk match.

Vilka är det som tvivlat på er?

– Det var mycket snack i media, om vi skulle klara av pressen. Vi hade ju kommit tvåa två år i rad – men det är en enorm styrka att gå ut och göra en sån här match när det gäller som mest. Det kändes bara som att vi hade bestämt oss i dag, att vi skulle komma hem med guldet.

Mats Gren har bilden klar för sig vad det är som gör Kopparbergs/Göteborg till damallsvenskans bästa lag 2020.

– Jag tycker faktiskt att vi genomgående har haft ett fantastiskt bra spel. Vi har dominerat mer eller mindre varje match. Många lag kommer och parkerar bussen, men vi kan plocka isär dem ändå.

Kopparbergs/Göteborgs guldtrupp Loes Geurts, Jennifer Falk, Annika Schmidt, Beata Kollmats, Emma Kullberg, Emma Koivisto, Emily Sonnett, Natalia Kuikka, Emma Berglund, Julia Roddar, Vilde Bøe Risa, Filippa Curmark, Elin Rubensson, Julia Zigiotti Olme, Filippa Angeldal, Anna Julia Csiki, Hanna Andersson, Hanna Wijk, Brianne Folds, Stina Blackstenius, Pauline Hammarlund, Rebeka Blomqvist, Evelyn Ijeh. Tränare: Mats Gren och Jörgen Ericson. Visa mer

Svenska mästare på 2000-talet 2000: Umeå IK 2001: Umeå IK 2002: Umeå IK 2003: Djurgården/Älvsjö 2004: Djurgården/Älvsjö 2005: Umeå IK 2006: Umeå IK 2007: Umeå IK 2008: Umeå IK 2009: Linköpings FC 2010: LDB Malmö 2011: LDB Malmö 2012: Tyresö FF 2013: LDB Malmö 2014: FC Rosengård 2015: FC Rosengård 2016: Linköpings FC 2017: Linköpings FC 2018: Piteå IF 2019: FC Rosengård 2020: Kopparbergs/Göteborg FC Visa mer

