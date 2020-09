”Vi var riktigt oroliga” – så ska Hammarby göra fler mål

David Sumpter är professor i matematik vid Uppsala universitet och analytiker hos Hammarby.

– Vi var riktigt oroliga efter fyra matcher, säger han.

Det flödande offensiva Hammarbyspel som alla hade vant sig vid och väntat på fanns inte längre där under de första matcherna på säsongen, inte heller resultaten. Statistiken sade att laget inte skapade målchanser, de hade låga siffror på förväntade mål, inte något nämnvärt passningsspel fram till mål, och de jagade inte tillbaka bollen framför mål.

– Inför den femte matchen hade jag ett möte med spelarna där jag presenterade statistiken om hur spelet hade gått. Det var ett ganska starkt budskap, att man inte kunde förklara det med otur, säger David Sumpter.

Med 19 matcher spelade inför söndagens hemmamatch mot Helsingborg har många av de saker som tidigare var problem börjat stämma, men någonting har fortsatt att fattas. Förra året hade laget gjort 44 mål efter 19 omgångar, överlägset flest i serien. I år har de gjort 28 och ligger på sjunde plats i allsvenskan.

Bortsett från de första matcherna har de ett spel som borde räcka för att ligga topp tre, enligt David Sumpter.

– Varför är vi inte högre upp i tabellen nu? Det är en jättebra fråga, säger han.

Efter torsdagens seger mot IFK Göteborg, då laget faktiskt gjorde fyra mål, blev David Sumpter överraskad över att Hammarby nu ligger i topp i den tabell baserad på förväntade mål, ”expected goals”, alltså hur bra målchanser man haft, som de räknar fram över de åtta senaste matcherna. Före matchen låg de tvåa bakom de verkliga serieledarna Malmö.

Efter 4–0-segern mot IFK Göteborg ligger Hammarby i topp i tabellen baserad på förväntade mål, xG. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Tränare Stefan Billborn påpekar att han kanske inte tror lika mycket på statistik som David Sumpter, men han håller med i stort om att laget blivit bättre och bättre.

– Det är sådant man egentligen inte vill prata om. Men inte ens under de perioder vi tycker att vi har varit dåliga så har vi fått poäng i den mån vi tycker att vi borde, säger Stefan Billborn.

Förklaringen till att resultaten inte varit bättre är att kvaliteten har varit för dålig både i deras eget och i motståndarnas straffområden, säger Stefan Billborn.

Att det är dålig kvalitet, det är ju abstrakt.

– Ja, men jag tror att det är så enkelt att om du har en massa statistik som säger att vi är såhär bra, men vi får inte utdelning på det, då tror jag att det är abstrakt, säger Stefan Billborn.

Men det går ändå att bli mer konkret.

I torsdagskvällens match mot IFK Göteborg erövrade hammarbyarna gång på gång bollen när de hade tappat den nära Blåvitts straffområde i första halvlek.

– Det är prio ett. Bollen är våran, sade Muhamer Tankovic i Dplays tv-sändning.

Att återerövra bollen inom några sekunder är en viktig del av Hammarbys spel, och leder i bästa fall till att man får den nära mål när motståndarens försvar är oorganiserat.

Förra säsongen hade Nikola Djurdjic, som lämnade i vintras, stor del i att siffran på återerövrade bollar framför motståndarens mål var höga 16 procent. I början av årets säsong var den nere på 10. Med medvetet arbete har den förbättrats under sommaren till 14 procent.

– Jag vill påstå att vårt höga försvarsspel och vår återerövring nog aldrig har varit så bra som det har varit de senaste matcherna. Däremot har vi inte klarat av att göra någonting av det, säger Stefan Billborn.

Fakta. Hammarbys senaste matcher i allsvenskan 16 augusti: Hammarby–Elfsborg 2–2. 22 augusti: Sirius–Hammarby 3–1. 30 augusti: Hammarby–Kalmar 3–3. 10 september: IFK Göteborg–Hammarby 0–4. Visa mer

Trots att Hammarby vann matchen mot Blåvitt med 4–0 så var det inte återerövringarna i första halvlek som ledde till målen.

– Vi måste börja omsätta det i chanser innan vi kan börja räkna på att omsätta det i mål. Samtidigt kanske det inte behövs så mycket, för börjar man omsätta det där till chanser så brukar det vara ganska bra chanser man får. Och då kanske målen börjar rulla in också, säger Stefan Billborn.

Det handlar inte om enskilda spelare utan är något man gör kollektivt, menar han.

– Jocke (Björklund, assisterande tränare) har på ett bra sätt implementerat att vi blivit lite modigare, vi vågar spela med ännu större risk långt bak vilket gör att vi kan flytta upp någon gubbe extra högt upp. Så att vi får mer bett.

David Sumpter ser tre möjliga förklaringar till att laget inte gjort fler mål trots att spelet tycks stämma.

Den första är otur. Många av de mål som Hammarby har gjort har kommit från fasta situationer, inte öppet spel.

– Det är alltid en stor slumpfaktor när man tar skottet. Att målvakten går rätt väg. Vi har haft ganska många målvakter som har räddat de skott vi har haft. Ofta är det en ren chansning för målvakterna att de går rätt.

Den andra möjliga förklaringen som han ser är att de i en del matcher för ofta försökt spela sig igenom tätt samlade försvar.

– Vi har hög expected goals för vi får chansen, men det är missvisande på sätt och vis, för motståndarna är hemma och samlade, säger David Sumpter.

David Sumpter är matematikprofessorn som gör analyser för Hammarby. Foto: Jonas Eriksson

Det tredje är att spelarna har varit för dåliga på avslut, men det tror inte David Sumpter så mycket på. Spelarna glömmer inte plötsligt bort hur man gör mål, menar han.

– Det är ganska stor variation över tid om man sätter sina chanser eller inte. Förklaringen att de inte är tillräckligt skarpa är ofta överskattad, säger han.

Stefan Billborn säger att lösningen på problemet med för täta motståndarförsvar när man spelar sig upp bakifrån är att få in fler spelare i straffområdet.

– Om vi får in två eller tre spelare till, då har försvarsspelarna också dem att ta hänsyn till, och då får förhoppningsvis den spelare som har chansen mer tid på sig. Vi måste få in fler spelare i straffområdet, det bara är så, annars kommer vi inte göra några mål. Det blir svårt.

En aspekt som diskuterats kring Hammarby är att laget haft dippar, ofta i slutet av matcherna. Det ligger någonting i det, säger David Sumpter, men det är också komplicerat. Förra året var laget också sämre sista kvarten, skillnaden var att de då ofta redan ledde med flera mål.

David Sumpter säger att utifrån hans perspektiv blir det ofta en diskussion om konflikten mellan att hitta en teknisk lösning och att säga ”kämpa hårt nu, killar”, att tycka att spelarna inte gör sitt bästa.

Ett ord som Stefan Billborn ofta nämnt under säsongen är självförtroende.

– Självförtroende är verkligen något som är abstrakt. Men det kanske är så att när man vinner bollen högt så måste man vara lite rakare på mål då, spelarna runt omkring måste kanske löpa framför bollen så det blir fler alternativ. Vi pratar ju om tiondelar här innan motståndarna är organiserade igen, säger Stefan Billborn.

Vi tror att vi kommer att bli bättre och bättre för varje omgång som går.

Samma sak gäller när man spelar sig fram mot ett etablerat försvar.

– Ser man bollen komma in i straffområdet måste man vara lite mer opportunist, och bege sig lite tidigare med risk för att bollen inte kommer, och att man då har löpt tomt. Men har man självförtroende och det rullar på, då löper man in oavsett, för man tror att bollen kommer in, och då får man bollen i straffområdet per automatik.

Stefan Billborn säger att det känns som att laget är på gång.

– Vi tror att vi kommer att bli bättre och bättre för varje omgång som går.

Fakta. Så utvärderar Hammarby spelet med statistik Hammarbys analytiker har tagit fram KPI:er, nyckelindikatorer för lagets prestation, som utgår från sättet som Stefan Billborn vill att Hammarby ska spela på, ett offensivt spel där man dominerar matcherna.

– På så sätt bedömer vi honom och hans lag på hans egna kriterier, säger David Sumpter. ● Expected goals.

Förväntade mål, xG, är sannolikheten att de målchanser man haft blir mål. Hur bra målchanser man haft framåt och emot sig jämförs över tid och med de andra lagen i allsvenskan i en xG-tabell. ● Antal passningar före ett farligt skott.

Här illustreras speluppbyggnaden, hur många passningar på varje tredjedel av planen som föregår en farlig chans. Det är snarare en beskrivning av lagets spelstil än ett mått på effektivitet.

– Stefans idé är att man ska försöka sätta motståndaren i obalans genom att anfalla på ena kanten och sedan byta. Om laget spelar på Stefans sätt så kommer vi ha ganska många passningar innan vi kommer fram till en bra chans, eftersom vi använder passningar för att sätta motståndaren i obalans. ● Återerövring av bollen inom fem sekunder.

Planen delas in i nio delar och för varje del tas en siffra fram på hur många procent av de gånger laget tappat bollen som spelarna tagit tillbaka den direkt igen. Gör man det nära motståndarmålet får man förhoppningsvis bollen i ett läge där försvaret är oorganiserat. ● Matchdominans.

Statistiskt visas lagens grad av dominans under en match på en kurva över 90 minuter. Visa mer

Läs mer:

Stefan Billborn: Vi kanske trodde att det skulle gå av sig självt

Så blev en matematikprofessor Hammarbys viktigaste forward