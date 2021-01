”Vi vet hur vi ska spela mot dem”

Inför matchen låg Luleå sju poäng bakom serieledaren från söder, men hade också två matcher mindre spelade; det var sett till antal inspelade poäng per match ettan mot tvåan.

Rögle hade vunnit säsongens båda tidigare matcher lagen emellan, och man började lördagens match på samma vis.

12.20 var spelade när Eric Gelinas sköt och Oskarshamnslånet Filip Karlsson styrde in sitt första Röglemål för säsongen.

Karlsson inledde sin hockeyresa i just Rögles ungdomsverksamhet gjorde flera juniorlandskamper, innan han A-lagsdebuterade i hockeyallsvenskan säsongen 2014–2015. De senaste åren har han representerat Linköping och Oskarshamn innan han nu lånats hem till ett skadedrabbat Rögle.

Den andra perioden kom att kantas av en tackling Chris Desousa satte in på Eric Gelinas. Meningarna skiljde sig åt gällande om fem minuter och matchstraff vara rättvist.

Oavsett så var jubilaren Fabricius en av de som kämpade hårt i numerärt underläge, och såg till att Luleå för tredje matchen i rad höll sin boxplay-nolla.

– Med åldern så uppskattar man andra saker, det individuella fokuset är flyttat sedan ganska länge, sedan vill man självklart vara med och bidra och fila på sig själv för att göra bästa möjliga insats. Men att ta laget någonstans, och att leda gruppen, det är otroligt kul och häftigt, sade han till C More.

– Att vi inte får in den på fem minuter, och de två som var precis innan, det är lite surt. Vi behöver trycka in en puck. Detta behöver inte var så spännande, sade Rögles Dennis Everberg till C More i andra periodpausen.

Det var lånespelarnas eftermiddag i Catena arena. Tredje perioden var bara 2.45 gammal när Filip Hållander (inlånad från Pittsburgh) kvitterade. Därmed var lagen precis som den 5 januari lika på 1–1 efter 60 minuter.

Även denna gång var det Rögle som skulle dra det längsta strået. Tidigare i januari satte Anton Bengtsson den avgörande straffen – denna gång såg han till att avgöra innan straffläggningen. Vackert framspelad av Daniel Zaar tryckte Bengtsson upp pucken i första krysset.

För Daniel Zaar innebar assistpoängen hans hundrade av slaget i Rögle.