Viktig seger för Malmö efter kaoset

Det hände mycket i Malmö på torsdagen. Kring lunchtid meddelade klubben att Peter Andersson kliver in i båset med omedelbar verkan borta mot Örebro.

Den förre Malmötränaren som fick sparken från Brynäs i april 2021 skulle ta över som huvudtränare och Tomas Kollar återgå till sin roll som assisterande tränare.

En timme senare drog dock Malmö tillbaka bekräftelsen – då allt ännu inte är löst med Anderssons tidigare klubb Brynäs.

Kvällen slutade med Tomas Kollar ledde Malmö till seger – efter att skåningarna utklassat närkingarna i första perioden.

Redan efter en kvart lyste 0–3 på jumbotronen. Lance Bouma inledde målskyttet med ett distansskott som letade sig in bakom Örebros backupmålvakt Jonas Arntzen. Lite senare utökade Marcus Sylvegård ledningen och kort därefter satte Eric Engstrand nästa puck. Då fick Jonas Arntzen nog och lämnade över till Jhonas Enroth.

Örebrotränaren Niklas Eriksson var besviken efter första perioden.

– Vi tittade på. Malmö spelade hockey. Vi måste ändra jättemånga saker i vårt spel. Malmö utklassade oss i den första perioden, sade Eriksson till C More.

Men bara några sekunder in i andra perioden reducerade poängkungen Robin Kovacs till 1–3 från snäv vinkel i powerplay. Och efter knappt halva matchen satte Nick Halloran 2–3 i krysset. Men Malmö svarade direkt när Ponthus Westerholm hittade rätt via köksvägen. I slutet av perioden åkte Lance Bouma på matchstraff efter en tuff bentackling mot Petr Zamorsky – i powerplay 38 sekunder in i tredje perioden dundrade sedan Nick Ebert dit 3–4 från backposition.

I slutminuterna avslutade sedan Fredrik Händemark målskyttet när han styrde in pucken i spel fem mot fyra.

Redan på lördag ställs de båda lagen mot varandra igen i Malmö. Med eller utan Peter Andersson i båset.