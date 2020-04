”Vill bli ihågkommen som simmare – inte för Big Brother”

Den amerikanske simstjärnan Ryan Lochte har en en lång och imponerande meritlista. Sammanlagt har han simmat hem tolv OS-medaljer, hälften av dem i guld, och han har tagit 18 VM-guld i långbana.

– Det var alltid en fröjd att se honom simma. Hade han inte haft sin bästa tid samtidigt som Michael Phelps var som bäst hade Ryan Lochte förmodligen gått till historien som världens bäste simmare genom tiderna, säger Simon Sjödin som mött Lochte i två VM-finaler på 200 meter medley.

De senaste åren har dock Lochte skapat mer uppmärksamhet för saker som har hänt utanför bassängen.

– Ja, trots allt som han har uppnått som simmare är det skandalen i Rio som de flesta först tänker på när de hör hans namn, säger Simon Sjödin.

– Den bilden vill han nog väldigt gärna bli av med, och det tror jag är det största skälet till varför han vill till Tokyo.

Rubrikerna efter att Ryan Lochte erkänt att han ljög om rånet var inte nådiga. Foto: Imago

Efter det sista finalpasset i OS i Rio bestämde sig Ryan Lochte för att fira att hans fjärde OS var avslutat.

När festen i centrala Rio var över tog Lochte och tre lagkamrater en taxi tillbaka till OS-byn.

På vägen dit behövde simmarna gå på toaletten och de bad därför taxichauffören att stanna vid en bensinmack. Dörren till mackens toalett var låst, men det stoppade inte simmarna som slog sönder den.

En säkerhetsvakt noterade vad som hände och tog kontakt med ägaren till bensinmacken. Ägaren krävde att simmarna skulle betala för skadorna. En okänd summa lämnades över innan Lochte och hans lagkompisar fortsatte med taxin till OS-byn.

Där kunde historien ha tagit slut om inte en något skakad Ryan Lochte bestämt sig för att berätta om händelsen för sin mamma Ilean.

Problemet var att han till henne friserade historien och sa att de hade blivit rånade under pistolhot.

Tillfälligheter gjorde att mamma Ilean, när hon morgonen efter satt på bussen till OS-byn för att träffa sonen, berättade om rånet för en journalist.

Därmed var historien snabbt ute i världens alla medier.

Efter Rio ville man ju tro att det var slut på skandaler, men då ställde han på nytt till det för sig.

Ryan Lochte höll länge fast vid sin första version, men när bevisen för att den inte stämde blev allt fler medgav han till slut att han ljugit.

Lögnen resulterade i att det amerikanska simförbundet stängde av Lochte i tio månader, och han förlorade i stort sett alla sina sponsorer.

Redan då trodde många att Ryan Lochtes karriär var slut, men när avstängningen var över gjorde han på nytt en rejäl satsning.

Slutmålet var OS i Tokyo, men på vägen dit var VM i Sydkorea sommaren 2019 ett viktigt delmål.

Då kom nästa skandal, och den gången var det Lochte själv som avslöjade den.

Våren 2018 publicerade han en bild på Instagram där han satt tillbakalutad i en läderfåtölj samtidigt som han hade en slang, som gick till ett dropp som hängde på en ställning, fäst i vänster armveck.

När den amerikanska antidopningsbyrån Usada såg bilden startade de en utredning.

Så kallad infusion, där man tillför kroppen vätska, är i grunden förbjuden och tillåts bara i samband med sjukhusbehandling eller under villkor som godkänts av Usada.

Något sådant godkännande hade inte Lochte, och då spelade det ingen roll att det preparat som Lochte fått i sig, ett vitamintillskott, var tillåtet. Han hade tagit mer än den tillåtna mängden 100 milliliter.

I juli 2018 stängde Usada av honom i 14 månader, vilket innebar att han missade VM i Sydkorea 2019.

– Efter Rio ville man ju tro att det var slut på skandaler, men då ställde han på nytt till det för sig, konstaterar Simon Sjödin.

Under den första avstängningen var Ryan Lochte med i flera tv-program bland annat ”Dancing with the stars”. Foto: Eric McCandless/AP

Utöver de två största skandalerna har en rad andra saker – både bra och dåliga – också hänt i Ryan Lochtes liv under de senaste fyra åren.

2018 tillbringade han sex veckor på en rehabklinik för att komma till rätta med sina alkoholproblem.

När han oväntat klev in i Big Brother-huset resulterade det i en del negativa reaktioner. Hans medverkan i ”Dancing with the stars” fick däremot ett mer positivt mottagande.

På den positiva sidan finns också att han har gift sig med Kayla Rae, och att paret nu är föräldrar till treårige sonen Caiden och dottern Liv Rae, ett och ett halvt år.

– Sedan han blev familjefar verkar det som att han har hittat ett större lugn – och insett vad i livet som är viktigt, säger Simon Sjödin.

Något som understryks av att det senaste året har varit skandalfritt.

I stället har Lochte satsat all sin kraft och energi på att komma tillbaka till världstoppen. OS i Tokyo skulle bli både hans avskedsföreställning och hans revansch.

Då kom nästa smäll. Det nya coronaviruset gör att OS skjuts fram till sommaren 2021. Ett tufft besked för alla idrottare, men extra tufft för de som såg OS i Tokyo som slutpunkten på sina idrottskarriärer.

Det här är bara ytterligare ett gupp längs vägen.

Trots bakslaget var Ryan Lochte snabb med att berätta att han fortsätter sin satsning mot OS.

– De senaste fyra åren har jag fått kämpa med en rad olika saker. Det här är bara ytterligare ett gupp längs vägen, sa Ryan Lochte till espn.com.

– Jag har fortfarande en rad mål kvar som jag vill uppnå

I augusti nästa år fyller Ryan Lochte, som OS-debuterade 2004, 37 år. Det innebär att många av hans konkurrenter är 15 år, ja till och med 20 år, yngre.

Kampen om de två OS-platserna i varje gren är dessutom tuffast tänkbara i USA.

Trots det tror Simon Sjödin att Ryan Lochte kommer att få avsluta sin simkarriär med en femte OS-start.

– Ja, jag tror definitivt att han kommer att ta sig till OS på 200 meter medley, där han fortfarande har världsrekordet. Däremot har jag svårt att se att han tar en plats i 4x200-metersimslaget. Den här gången tror jag inte heller att han lyckas ta ett guld, säger Sjödin.

– Lochte är visserligen en exceptionell simmare, men simmares karriärer har generellt förlängts. I dag ser vi simmare som håller hög nivå trots att de är i 30-35-årsåldern. Förklaringen till det är att flera numera kan livnära sig på sin simning. Det gör att de kan ta hand om sina kroppar på ett bättre sätt, och ge den chansen att återhämta sig.

OS i Rio blev Simon Sjödins andra, och sista, OS-start. Foto: Jessica Gow/TT

För Simon Sjödins egen del blir det däremot ingen OS-start i Tokyo 2021. Redan tidigare i höstas bestämde han sig för att inte satsa mot ytterligare ett OS.

Men 33-årige Sjödin har inte helt avslutat sin elitkarriär.

– Nu är ju visserligen allt osäkert, och ingen vet när vi kan börja tävla igen, men att sluta karriären med det här coronastoppet skulle kännas helt fel, säger Simon Sjödin.

– Efter allt roligt som jag har haft med simningen vill jag att det sista minnet ska vara något bra.

Därför kan EM i Budapest, som skulle ha avgjorts i maj men sköts fram till augusti, bli Sjödins sista föreställning på den stora scenen – om viruset tillåter att det genomförs.

– Det hade varit väldigt kul med ett EM i Budapest, men i likhet med alla andra undviker jag att planera för mycket just nu, säger Simon Sjödin som 2006 gjorde sitt första seniormästerskap i den ungerska huvudstaden.

Även om simnörden Sjödin inte kommer att tävla i Tokyo nästa sommar kommer han följa varenda lopp med stort intresse. Och han har en önskan.

– Oavsett hur det går i Tokyo hoppas jag att Ryan Lochte blir ihågkommen som en av de bästa simmarna genom alla tider. För det är han värd.