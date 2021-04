Vinícius hjälte när Real vann mot Liverpool

Englands förbundskapten Gareth Southgate fick kritik när han valde att inte ta ut Trent Alexander-Arnold i den senaste landslagstruppen.

Kanske viskade han ”vad var det jag sa?” i tv-soffan – högerbacken hade ingen lyckad afton i Madrid.

Det hade ingen annan i Liverpool i första halvlek heller.

Real Madrid fick klara sig utan covid-19-drabbade Raphael Varane och lagkaptenen Sergio Ramos i mittförsvaret, men ett håglöst Liverpool kunde inte hota ändå. I själva verket hade man noll avslut under första 45.

– Om du vill gå till semifinal måste du förtjäna rätten att gå vidare, det gjorde vi inte. Speciellt inte i första halvlek, säger Liverpooltränaren Jürgen Klopp efter matchen.

I stället var det Real Madrid som styrde och ställde.

Toni Kroos gjorde skäl för sitt efternamn när han slog en perfekt avvägd krossboll till Vinícius Júnior som smet mellan försvararna Nathaniel Phillips och Trent Alexander-Arnold. Brassen tog med sig bollen med bröstet i hög fart innan han avslutade med ett rappt högerskott på andra tillslaget i den 27:e minuten.

Drygt tio minuter senare blev Alexander-Arnold olycksfågel igen.

Hemåtnicken som skulle till Alisson Becker i Liverpoolmålet nådde i stället Sergio Asensio; spanjoren lyfte bollen förbi målvakten och kunde springa in 2–0 till Real.

Men sedan i andra halvlek: En reducering på Liverpools första skott.

Portugisen Diogo Jota avlossade ett skott som via ett Real-ben hittade fram till Mohamed Salah som sköt in reduceringen via både Thibaut Courtois hand och ribban.

Men roligare än så skulle det inte bli för de regerande Champions League-mästarna – Real Madrid var nämligen inte färdiga för kvällen.

Kroatiske spelgeniet Luka Modric hittade Vinícius Júnior – vem annars? – vid straffpunkten och brassen avslutade på ett tillslag förbi landsmannen i Liverpoolkassen i den 65:e minuten.

– Det enda bra jag kan säga förutom att vi gjorde ett mål är att det är två matcher, säger Klopp.

Pep Guardiola är ute efter att bryta sin förbannelse med Manchester City och ta sig förbi kvartsfinalen – och det blev en seger med 2–1 hemma mot Dortmund.

Manchester City tog ledningen i första halvlek sedan Emre Can slagit bort en passning i uppspelsfasen som gav hemmalaget möjligheten att bli kontra blixtsnabbt. Riyad Mahrez hittade Kevin de Bruyne som rakade in 1–0.

Sedan dröjde det till den 84:e minuten innan nästa mål kom – men då var det Dortmund. Jude Bellingham hittade fram till Erling Haaland som skarvade bollen vidare till Marco Reus som placerade in kvitteringen.

Men det skulle gå Manchester Citys väg ändå. İlkay Gündoğan plockade ner ett långt inlägg och petade fram bollen till Phil Foden som kunde skjuta in segermålet i den 90:e minuten.

– Vi är lättade, det är bättre att vinna än att spela oavgjort, säger Guardiola.

– Det är ett bra resultat, 2–1, och vi har en ny chans nästa vecka.

Returmatcherna spelas på onsdag nästa vecka.