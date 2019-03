För två veckor sedan tävlade Peder Fredricson i norska Lilleström.

Sportsligt blev det en succé. Peders EM-guldhäst All In visade storform, och ekipaget vann tävlingens högsta klass.

Segern hamnade dock i skuggan av att en av hästarna som deltog i tävlingen var sjuk i det smittsamma herpesviruset EHV-1, även kallat abortvirus.

Samma virus som gjorde att fyra hästar dog och 42 insjuknade hos Skånsta Ryttare i Åkersberga.

Efter hemkomsten till Skåne isolerades de tre hästarna All In, Zacramento och Catch Me Not som Peder hade med sig till Norge.

På rekommendation av Svenska Ridsportförbundet beslutade Peder Fredricson också att de tre hästarna inte skulle tävla på tre veckor.

– Det var ett självklart beslut att ta, säger Peder Fredricson.

Peder Fredricson är kvalad till världscupfinalen i hoppning som avgörs i Göteborg första veckan i april.

I och med att han har varit osäker på hästarnas form är det inte klart att han kommer till start, men All Ins övertygande insats i Lilleström gjorde att hoppet ökade.

De förändrade tävlingsplaneringen förändrar inte den bilden.

– Den här helgen skulle All In ha tävlat i holländska ’s-Hertogenbosch, men nu får han alltså stanna hemma. Det är i sig inget stort problem. Det enda som händer är att jag kommer att ta beslutet om jag ska starta i finalen något senare än planerat, säger Peder Fredricson.

Det är alltså All In som är din tänkta finalhäst om du ställer upp?

– Kommer jag hoppa finalen är det All In och Catch Me Not som jag har tänkt till världscupfinalen.

Övriga svenska hoppryttare som kvalat till finalen är Henrik von Eckermann och Irma Karlsson.

Även dressyrens världscupfinal avgörs samtidigt i Göteborg. Sista kvalomgången inför finalen avgörs i helgen.