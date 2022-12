Vittnesmålen fick Erik Granqvist att skriva bok om sitt trauma

Vad var dig som fick dig att fatta beslutet att du ville berätta om det du upplevt i bokform?

– När jag berättade om vad jag varit med om trodde jag först att det var ett personligt läkande det handlade om. Men sedan fick jag flera tusen vittnesmål om det här fortfarande förekommer, till och med den typ av inklining som jag själv blev utsatt för, säger Erik Granqvist.

– Jag har fått höra om oegentligheter både inom hockey, där jag verkar, men även inom andra idrottsmiljöer. Problem i omklädningsrum med övergrepp och mobbningsbeteende, saker som jag var med om för 30 år sedan och som jag trodde att vi fått bukt med. Det visade sig att idrotten fortfarande har enorma utmaningar. Det finns saker som verkligen behöver förändras.

– Jag fick frågan av Norstedts om jag ville skriva en bok om det här. Då hade jag läst en krönika av Johan Esk som han skrev efter att jag berättat om mina upplevelser i Viaplay hockey podcast. Jag kände att han verkligen förstod och såg både detaljer och helheten i problematiken. Jag tog kontakt med honom om att skriva en bok tillsammans.

– Syftet är att dra ett strå till stacken för att förändra idrottsmiljön så att den blir säkrare och tryggare. Att belysa utmaningar som gäller både ledarskapet och föräldraskapet inom idrotten.

– När informella ledare blir pennalister så skapas en jättefarlig miljö. Samma sak om det är ledarna som är pennalister. Det gäller att lära barnen och ungdomarna att sätta gränser, att säga ”stopp” och att både lyssna, prata och agera när något inte går rätt till.

Vad kan man förvänta sig att läsa om i boken?

– Det jag redan berättat om är en del av boken. En annan är den psykiska ohälsan som kan bli en följd av att bli utsatt, med olika former av missbruk som alkohol, andra former av droger, spelberoende och ätstörningar. Försök att hantera den psykiska ohälsan kan leda till att människor far väldigt illa.

– Jag berättar ärligt om hur jag på 90-talet inte såg någon att vända mig till utan försökte hantera det själv och hamnade i ett flyktbeteende med missbruksproblematik som pågick i flera år, ända tills jag vågade be om hjälp.

– I boken berättar jag om min väg in i hockeyn. Från det första skridskoskäret uppe i Boden i början på 80-talet, via Luleå upp i eliten, och även tiden då jag verkade som coach i Färjestad och Tre Kronor.

– Den delen handlar om min personliga resa. En naken berättelse om vad jag upplevt inifrån den här kulturen. Hockeyn är det jag älskar mest i livet efter min familj. Jag värnar om hockeyn och vill att barn och ungdomar ska kunna få testa världens häftigaste sport, känna sig säkra och inte bli utsatta för mobbning eller övergrepp i några former.

– En annan viktig del av boken är samtal med specialister inom olika områden som ger olika perspektiv på hockeyn, på juridiken – det jag utsattes för i Luleå som då kallades inkilning skulle i dag rubriceras som våldtäkt, på ungdomar som har problem att driva sina frågor inom föreningar och på vad ett trauma kan göra med en människa om man inte får hjälp direkt.

Arbetet med boken startade i april. Hur gick processen till?

– Tre förmiddagar i veckan pratade vi. Jag berättade ärligt och utan censur. Utan Johan och min sambo Yvonne hade det inte blivit någon bok. Det är alldeles för jobbigt att ensam ge sig in i skuggsidor av sig själv och skuggsidor av den idrott jag älskar så mycket. Men för att det ska ske en förändring, både personligen och får idrotten så måste man våga lysa upp rummen på skuggsidan och se vad som behöver förändras och utvecklas.

Johan Esk, det är din första bok, vad fick dig att tacka ja till att skriva den?

– Det finns ingen viktigare fråga i svensk idrott än hur vi kan få den att bli en tryggare plats.

Boken ”Inkilad” (Norstedts) kommer ut i mitten av februari

