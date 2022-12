VM-dagbok: Uppmuntras kulturell appropriering i Qatar?

Bland flera säljande VM-vinjetter som figurerar på diverse skärmar i Doha är det en som sticker ut: Ett rörligt kollage visar färgglada supportrar som rest till den qatariska huvudstaden, till synes överlyckliga över att vara här – och alla med ett gemensamt klädval: arabisk dräkt, en så kallad ”thobe”, och den klassiska duken, ”ghutra”, på huvudet som hålls på plats med en repögla.

Textraden ”The world is now wearing the ghutra” avslutar videon som passar perfekt in i Fifas slagord, nämligen att fotbollen förenar världen (när sporten i själva verket, i den mån det internationella fotbollsförbundet förfogar över den, kanske är mer polariserad än någonsin).

Det mest uppenbara som skiljer fansen från de manliga qatariernas traditionella kläder är att deras tillfälliga mundering inte är helvit utan tillverkad i deras respektive landslags färger och mönster: gulgrönt för Brasilien, vitrödrutigt för Kroatien, och så vidare.

Ett brasilianskt fan med en ghutra i gult och grönt. Foto: Manan Vatsyayana/AFP

Det är en maskerad där människor från i princip jordens alla hörn tillämpar ett specifikt folkslags yttre attribut och särdrag – något vi väl på senare år etablerat ett uttryck för?

Tankarna går per automatik till kulturell appropriering. Samtidigt finns det nyckelord i definitionen som det vid närmare eftertanke eventuellt inte finns fog att peka på i det här fallet: brist på respekt för förtryckta minoritetsgrupper.

Relativt nyligen, hösten 2021, agerade Newcastle United förvirrat på det här temat när Premier League-klubben, som precis hade fått nya saudiska ägare, först kände sig manad att be sina anhängare att avstå från att klä sig på ett sätt som kunde uppfattas som ”kulturellt olämpligt”, alltså stereotyp arabisk utstyrsel.

Bara ett par dagar senare tvärvände dock klubbledningen, uppmuntrade till det som de nu kallade ”lämplig kulturellt inspirerad klädsel” och lät meddela att kronprins Mohammed bin Salman & Co inte var ett dugg förolämpade utan överväldigade över välkomnandet.

Fotbollsinspirerad arabisk klädsel till försäljning på marknadsplatsen Souq Waqif. Foto: Julio Cortez/AP

På marknadsplatsen Souq Waqif i Doha säljs den supporterinspirerade thoben och ghutran lite här och var.

Den qatariske guiden Youssif ser, föga oväntat, inget kontroversiellt med att européer, asiater och syd- och nordamerikaner de senaste veckorna gjort det till en rolig grej av att heja på sina lag genom att efterlikna de lokala invånarna.

– Nej, vi älskar det. Vi blir förälskade i att folk som är nya inför vår kultur kommer hit och tar efter vårt sätt att klä oss, säger han med ett leende – förstås iklädd den nationella dräkten.

Qatarier är visserligen en minoritet i sitt eget land men betydligt mer privilegierade än förtryckta. Om det är några av dem som upplever VM-besökarnas beteende som nedvärderande så är de väldigt få, enligt Youssif:

– 99 procent av alla qatarier tycker att det bara är roligt. Det finns alltid någon som tycker annorlunda, men i så fall en oerhört liten andel.

En variant av i huvudsak positiv kulturell appropriering? Om det nu existerar så är det kanske det vi ser prov på här i Qatar.

