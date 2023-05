VM-guide: ”Vi ska dra nytta av den sjätte spelaren”

Logga in

När? Kvartsfinalen mellan Tre Kronor och Lettland startar 19.20 på torsdag kväll.

Var? Matchen avgörs i Arena Riga. Lettland har spelat samtliga sina gruppspelsmatcher i den arenan. Sverige har däremot spelat sina gruppspelsmatcher i Nokia arena i Tammerfors och reste till Riga under onsdagen.

Tre Kronors väg mot kvartsfinalen

Sverige–Tyskland 1–0

Sverige– Österrike 5–0

Sverige–Finland 2–1 (efter straffar)

Sverige– Ungern 7–1

Sverige–Frankrike 4–0

Sverige–Danmark 4–1

Sverige–USA 3–4 (efter förlängning)

Lettlands väg mot kvartsfinalen

Lettland– Kanada 0–6

Lettland– Slovakien 1–2

Lettland– Tjeckien 4–3 (efter förlängning)

Lettland– Norge 2–1

Lettland– Slovenien 3–2

Lettland – Kazakstan 7–0

Lettland– Schweiz 4–3 (efter förlängning).

Vad händer om det är oavgjort efter full tid?

Då spelas en förlängning, max tio minuter, där första målet avgör. Lagen spelar med tre utespelare och en målvakt. Är det fortsatt oavgjort efter förlängningen väntar straffar med fem olika straffskyttar per lag. Om inget lag avgjort efter de fem omgångar blir det sudden death-straffar, en omgång i taget.

Citatet

Den lettiska hockeypubliken älskar sitt lag, och med tanke på att kvartsfinalen avgörs i Riga kommer Lettland ha ett massivt, högljutt och fantastiskt stöd under matchen.

”Publiken är en sjätte utespelare, och det ska vi dra nytta av”, säger förbundskaptenen Harijs Vitolins till Sportacentrs.

Lettisk målkung

Örebros Rodrigo Ablos, som nästa säsong kommer att spela för Rögle, har gjort fem mål under gruppspelet.

Senaste VM-mötet

Tre Kronor och Lettland möttes i gruppspelet i förra årets VM. Det blev en jämn match som Sverige till slut vann med 1–0.

Skador i det svenska laget

På onsdagen kom beskedet att det var färdigspelat i VM för forwarden André Petersson sedan han ådragit sig en skada i matchen mot USA.

Även backen Rasmus Sandin blev skadad i gruppfinalen, men i hans fall finns det fortfarande hopp om att han ska kunna spela. Det återstår dock att se om Sandin spelar redan i kvartsfinalen mot Lettland. Han tränade visserligen en kort stund på is i Riga under tisdagen, men något beslut kommer inte att tas förrän under matchdagen.

I och med skadorna anslöt två nya spelare till den svenska truppen forwarden Dennis Rasmusson och backen Christian Folin.

De två flög direkt till Riga och tränade med laget på onsdagskvällen.

TV

Kvartsfinalen mellan Tre Kronor och Lettland visas i SVT.

Övriga tre kvartsfinaler:

15.20 USA–Tjeckien, Tammerfors, 15.20 Schweiz–Tyskland, Riga 19.20 Finland–Kanada, Tammerfors.

Semifinalerna

Semifinalerna avgörs på lördag. Båda semifinalerna spelas i Tammerfors. Där spelas också söndagens final och bronsmatch.