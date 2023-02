VM-guldmedaljör till Chelsea för rekordbelopp

Benfica meddelade försäljningen under natten mot onsdagen. Prissumman uppges vara 121 miljoner euro, en miljon euro mer än spelarens utköpsklausul. Det sägs också vara den högsta summan hittills i engelsk fotboll.

Enligt portugisiska SIC flyger Fernández till London senare i eftermiddag.

Chelsea får Fernández i sin trupp i 8,5 år. Han var ett av de stora namnen under fotbolls-VM i Qatar där han blev guldmedaljör med sitt Argentina och tilldelades priset för turneringens bästa unga spelare. Hans fina spel gjorde att flera europeiska storklubbar riktade intresserade blickar mot honom. Ivrigast var Chelsea, som lyckades säkra spelaren under en hektisk slutspurt under transferfönstrets sista dag.

Summan, motsvarande närmare 106 miljoner pund (1,37 miljarder kronor) är mer än både det dyraste köpet (Jack Grealish som gick från Aston Villa till Manchester City för 100 miljoner pund 2021) och dyraste försäljningen (när Philippe Coutinho gick från Liverpool till Barcelona för 105 miljoner pund 2018) inom Premier League.

Londonklubben har luftat plånboken rejält i år, för att få fart på spelet som haltat den senaste tiden. Bara i januari har Chelsea köpt eller lånat Mykhailo Mudryk från Sjachtar Donetsk, João Félix från Atlético Madrid, franske försvararen Benoît Badiashile, yttern Noni Madueke, högerbacken Malo Gusto, ivorianen David Datro Fofana och 18-årige brasilianaren Andrey Santos.

Chelsea fick visst tillskott i kassan, men långt i från tillräckligt för rekordköpet av Fernández, av de motsvarande 150 miljoner kronor som Arsenal uppgetts betala Chelsea för Brasilienfödde italienske mittfältaren Jorginho, en försäljning som tillkännagavs under tisdagen. Gusto kommer också att vara utlånad till Lyon under resten av säsongen.