”Vore kul om fler spelade på efter att de blivit 30”

Emelie Wibron gjorde comeback i våras efter att ha fött sitt andra barn. I sin återkomst fick 29-åringen direkt känna på hetluften i SM-slutspelet och vinna guld med Umeålaget Thorengruppen.

Att lägga av fanns aldrig på kartan för landslagsveteranen som laddar för sin sjätte VM-turnering i innebandy, den här gången på hemmaplan i Uppsala där hon är den mest erfarna spelaren i den svenska truppen.

– Det var ganska givet för mig att spela vidare, det hade jag tänkt under hela graviditeten. Det var bara kul att jag hann vara med lite under våren. Men nu är jag glad över att jag får vara med under hela säsongen det här året, säger hon.

I VM-truppen finns även rutin i spelare som Moa Tschöp, Amanda Delgado Johansson och Cornelia Fjellstedt men i övrigt är det, i mästerskapssammanhang, många nya ansikten. Hela tio spelare – halva laget – har aldrig tidigare spelat ett VM

– Tyvärr är det ganska många som har slutat spela sedan förra VM. Det är det som är orsaken. Det är ovanligt många VM-debutanter i år, men samtidigt har de hunnit vara med ett par år i landslaget och känt på hur det är att möta de bästa lagen så jag tycker att vi känns bra förberedda, säger Emelie Wibron och fortsätter:

– Det är en mix av rutinerade och nya. Jag är väl den som har varit med längst. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och sprida lite lugn. Sen hoppas jag bidra på planen till att vi vinner matcher.

Samtidigt är det aningen bekymrande att så många avslutat karriären sedan guldet i VM 2019, tycker Wibron. Inte minst med tanke på att sex av de åtta som lagt klubban på hyllan är yngre än 30 år, vilket Expressen rapporterat om tidigare.

Är det svårt för många tjejer att fortsätta spela efter 30-strecket för att annat blir viktigare?

– Ja, tyvärr blir det så. Det kan vara att man vill lägga tid på familjen eller en karriär vid sidan. Det är tråkigt, det vore kul om det var fler som spelade på efter att de blivit 30. Men det är klart att det är en utmaning att få vardagen att gå ihop och kunna lägga fokus på allting.

Fakta. De har lagt av eller pausat karriären efter VM-guldet 2019 Alice Granstedt, 24, pausat karriären Johanna Hultgren, 25, slutat Sara Steen, 26, slutat på grund av skador Amanda Hill, 26, slutat Stephanie Boberg, 27, föräldraledig Alexandra Durling, 27, slutat Anna Wijk, 30, föräldraledig Isabell Krantz, 32, slutat Visa mer

Samtidigt har innebandyn på damsidan gått mot en allt mer professionaliserad utveckling och Wibron tror att framtida generationer kommer få större möjligheter att spela längre.

– Ja, det tror jag. Jag tror att de som kommer upp på högsta nivån nu och har tio år framför sig kanske kommer få känna på betydligt bättre förutsättningar än vad man själv har fått göra.

Trots en till stor del oerfaren spelartrupp och skarpare konkurrens från andra lag tycker Emelie Wibron att mycket talar för att Sverige tar sitt åttonde raka VM-guld i Uppsala.

– Jag tycker att vi har bra chanser att ta hem det, men framför allt mot Finland kommer vi få det väldigt tufft. Vi möter dem ju redan i gruppen och kommer få känna på dem direkt. Sen tror jag även Schweiz kommer vara tuffa att möta.

Vore det bra för sporten om Sverige inte vann den här gången?

– Jag kommer nog aldrig känna så riktigt, säger Emelie Wibron med ett skratt. Det är kul om vi sätts på prov ordentligt så länge vi ändå vinner i slutändan, men jag kommer aldrig säga att det är bra för sporten om vi förlorar ett guld. Jag vill vinna hela tiden så länge jag spelar.

Fakta. Sveriges matcher i innebandy-VM Gruppspel Lördag 27 november, 17.00: Sverige–Slovakien Söndag 28 november, 15.30: Sverige–Tyskland Tisdag 30 november, 16.55: Sverige–Finland Slutspel Onsdag 1 december: Playoff till kvartsfinaler. Torsdag, 2 december: Kvartsfinaler. Fredag, 3 december: Kvartsfinaler. Lördag, 4 december: Semifinaler. Söndag, 5 december: Final och bronsmatch. Visa mer

