Wanne om hemligheten bakom hundraprocentiga straffsviten: ”Det är ett mentalt spel”

Så fortsätter Sveriges handbolls-EM

Torsdag eftermiddag inleder Sverige huvudrundan i handbolls-EM. Sex lag gör upp om två semifinalplatser. Samtliga matcher spelas i Bratislava.

Sveriges lag drabbades under onsdagen av ännu ett avbräck när högersexan Niclas Ekberg testade positivt för covid och isolerades. Talangen Isak Persson, som förra säsongen öste in mål i Lugi och vann skytteligan i Handbollsligan har flugits in som ersättare. Även landslagets videoanalytiker Björn Sätherström har testat positivt och satts i karantän.

Sedan tidigare sitter även mittsexan Max Darj och högersexan Daniel Pettersson i karantän på grund av covidsmitta.

Enligt Sportbladet har även Ryssland drabbats av ett tungt avbräck då målfarlige vänsternian Sergej Kosorotov ska ha testat positivt för covid.

Sveriges matcher i huvudrundan i handbolls-EM

Torsdag 20 januari: 15.30 Sverige-Ryssland

Fredag 21 januari: 18.00 Sverige-Polen

Söndag 23 januari: 18.00 Sverige-Tyskland

Tisdag 25 januari: 20.30 Sverige-Norge

Tabellen

Tyskland, 2 poäng, +7 i målskillnad

Spanien, 2 poäng, +4

-----------

Ryssland, 2 poäng, +1

Norge, 0 poäng -1

Sverige, 0 poäng, -4

Polen, 0 poäng, -7