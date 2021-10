Wennberg målskytt i Seattle-seger: ”Jätteskönt”

NHL:s yngsta klubb Seattle får åka vidare på sin bortaplansturné med sina två första poäng. Premiären mot NHL:s näst yngsta klubb Vegas slutade med en snöplig uddamålsförlust. Men när Nashville stod för motståndet lyckades Seattle hålla undan och vann i stället med 4–3.

– Jag vet inte om jag skulle säga att vi skriver historia. Men just nu så blir allt som vi gör ju en del av klubbens historia. Men i stället för att se det så skulle jag säga att vi bygger en organisation från grund och botten, säger Seattleforwarden Alexander Wennberg.

Matchen mot Nashville började dock illa för gästerna, när Nashville tog ledningen drygt tre minuter in i första perioden via Eeli Tolvanen. Därefter lyckades Seattle via två powerplaymål kvittera och gå upp i ledningen.

– Det svänger lite fram och tillbaka. För vår del har vi lite detaljer kvar att jobba på, men vi växer in mer och mer i matchen, säger Alexander Wennberg.

Det var nära att Alexander Wennberg gjorde 2–1-målet, när han fick pucken framför mål. Men returen plockades upp av Brandon Tanev, som fick slå in den.

Men Wennbergs chans skulle komma. Halvvägs in i andra perioden stod han utmärkt placerad med mycket yta vid högerstolpen. När passningen kom från Alex Barré-Boulet var det bara för Wennberg att peta in 3–2-målet.

– Det är en fantastisk passning han slår. Jag står egentligen bara vid bortre stolpen och han lägger upp den på en pegg egentligen, så att jag kan lägga in den hur lätt som helst. För egen del är det jätteskönt att få den första för säsongen, och speciellt i en sån här match när vi som klubb får vinna första matchen någonsin som organisation, säger Wennberg.

Lagen fick varsina mål till i tredje perioden innan Seattles första seger var ett faktum.

– Vi börjar från noll, det kommer spelare från alla håll och vi kommer ihop tillsammans och bygger något otroligt bra, säger Alexander Wennberg.

Den 27-årige svensken fostrades i främst Djurgården, men gjorde även en säsong i Frölunda innan han draftades av Columbus. Kanske blev åren i Ohio inte riktigt som han hade hoppats på. Efter en flytt till Florida förra säsongen verkade centern få något av en nytändning, och hade sin bästa säsong målmässigt med 17 mål – trots den förkortade säsongen.

Tillräckligt bra för att väcka intresset i Seattle. Ung, med potential att växa, och en bra kombination av storlek och teknik, beskrev general managern Ron Francis nyförvärvet i somras.

Inför Seattles intåg i ligan skrev nämligen Wennberg på med den nya klubben för tre år för en genomsnittlig lön på 4,5 miljoner dollar årligen (nästan 39 miljoner kronor).

– Det är jättekul, jag valde att komma hit och jag tror på det lag vi har och som vi bygger på. Möjligheten som finns för min del att få vara den spelare jag vill vara, att spela offensivt och ha ett stort ansvar bakåt, passar mig helt perfekt. Men det har bara gått två matcher, så man ska inte säga för mycket. Men för min del känns det som att jag passar grymt bra i laget, säger Wennberg.

Ny stad, nytt lag – och dessutom nybliven pappa.

– Det är en fantastisk stad med naturen och så där. Men för egen del har jag händerna fulla med min lilla son. Så det jag har sett mest av stan är (egna) huset inifrån, säger Alexander Wennberg.

