William Nylander avgjorde i förlängning

Toronto vann för fjärde matchen i rad när man tog emot de regerande Stanley Cup-mästarna Tampa Bay.

Tampa Bay inledde med 1–0 i slutet av första perioden, andra perioden blev mållös men med drygt halvminuten kvar i tredje lyckades Torontos Johan Tavares kvittera för förlängning.

I förlängningsperiodens tredje minut passade sedan Auston Matthews till William Nylander i ena tekningscirkeln och matchen avgjordes.

New York Islanders utklassade Montreal i nattens möte. Brock Nelson gjorde inte bara hattrick utan satte fyra mål i Islanders 6–2-seger. Lagkamraten Oliver Wahlstrom gjorde ett mål.

Nattens andra hattrick undertecknas Bostons Patrice Bergeron som också gjorde hela fyra mål i 5–1-segern över Detroit.

Efter 3–0 i andra periodvilan, samtliga mål av Bergeron, släppte Jeremy Swayman i Bostonmålet in en puck från Lucas Raymond innan Boston tjongade in två mål till, det sista av – just det Patrice Bergeron.

Nattens fyra var till råga på allt säsongens första för Bergeron

– Ärligt talat, jag har varit i ligan tillräckligt länge för att veta att det kommer att komma. Så jag tycker att jag har erfarenhet som jag kan falla tillbaka på, säger han efter matchen om att ha varit mållös fram tills i natt.

– Mitt spel handlar inte bara om att göra mål, man måste göra vad man kan för att hjälpa laget, fortsätter han

Vegasmålvakten Robin Lehner räddade 38 puckar i 5–1-vinsten över Ottawa, vilken väl kan ses som en revansch efter 4–0-förlusten mot Vancouver tidigare i veckan.

– Antagligen vår värsta (match) sedan jag kom till Vegas, sade han då.

Efter nattens vinst var tonen peppigare.

– Vi spelade rätt bra i anfall i dag.

– Om vi kan fortsätta bygga på det här kan vi fortsätta vinna matcher, sade Lehner vidare.

Men Filip Gustavsson i Ottawaburen räddade trots allt 34 skott. Vegas Mattias Janmark noteras för en assist.