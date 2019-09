Serena Williams till semifinal i US Open

Tennisstjärnan Serena Williams, med 23 grand slam-titlar i bagaget, vann sin hundrade match i US Open och är därmed klar för semifinal. Kinesiskan Wang Qiang, som överraskande slog ut andraseedade Ashleigh Barty, hade inte en chans mot världsåttan Williams, och efter 44 minuters spel skrevs slutsiffrorna till 6–1, 6–0.

– Det är helt otroligt – bokstavligt talat. När jag spelade här första gången, jag tror att jag var 16 år, då trodde jag aldrig att jag skulle komma till hundra. Jag trodde inte att jag fortfarande skulle hålla på, säger Williams efter segern.

Nu har Williams hunnit bli 37 (38 senare i september) och konstaterar på presskonferensen efter matchen att det hänt en hel del på de två decennierna hon befunnit sig i toppen av världstennisen.

– Jag tycker att sporten har kommit väldigt långt, det har varit tillfredsställande att se att det är en sport för kvinnor, den främsta för kvinnor. Det känns som att vi kämpade så länge för många saker, det är fortfarande en bit kvar men mycket av det vi kämpat för under decennier har gett resultat, säger Williams, som tog sin första grand slam-titel just i New York 1999.

– Det här är den bästa sporten som en kvinna kan hålla på med, enligt mig. Men jag är såklart lite partisk.

Amerikanskan vann sin senaste grand slam-turnering 2017, då hon gravid spelade hem Australian Open-bucklan. US Open har hon inte vunnit sedan 2014 och förra året besegrades hon i finalen av uppstickaren Naomi Osaka, Japan. Med sina 23 grand slam-segrar är Williams en titel ifrån Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titlar i singel.

I semifinalen möter Serena Williams ukrainskan Elina Svitolina, som besegrade brittiska Johanna Konta i två raka set, 6–4, 6–4 i kvartsfinalen.

