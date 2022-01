Wislander hyllar Solbergs ifrågasatta strategi: ”Faller inte för trycket”

Med sina 1 191 mål är Magnus Wislander, 57, den som alltjämt hittat nätet flest gånger i herrlandslagets historia. Sedan han avrundade karriären är det främst som tränare i Redbergslid och expertkommentator för Radiosporten han hållit sig kvar inom sporten – och på plats i Bratislava fick han på tisdagen uppleva något av det häftigaste han sett på en handbollsplan.

– Den är helt ofattbar. Att man kan vinna de sex sista minuterna mot Norge i en avgörande match med 5–0 finns ju inte på världskartan, säger han om Sveriges osannolika upphämtning som innebar avancemang till semifinal i EM.

Kan du påminna dig om en mer oväntad vändning?

– Inte i en så viktig match och på det sättet. Det här var så groteskt, överraskande, bra och häftigt.

Sättet Sverige reste sig på går inte att genomföra utan att ha fått ihop en homogen och harmonisk grupp till punkt och pricka, påpekar Wislander.

– Det är ju någonting som stämmer i laget när man klarar av att göra så här, och det med kanske lite oväntade personer som är inne på banan. Det är någonting som är bra i gruppen som gör att det funkar.

Magnus Wislander, här till vänster om bisittaren Per Kahl, har kommenterat handboll i Radiosporten de senaste åren. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sedan Glenn Solberg tog över landslaget 2020 och ersatte Kristján Andrésson har norrmannen konsekvent hållit sig till en strategi som lutar sig mot hårt jobbande och flexibla tvåvägsspelare som kan prestera i både försvar och anfall.

Efter förbundskaptensskiftet har tidigare tongivande och givna kuggar förlorat sina platser i landslaget. Vissa – som Simon Jeppsson, Jesper Nielsen och Jerry Tollbring – ingick i Solbergs bruttotrupp till EM men utan att bli kallade till mästerskapet, medan andra – som Lukas Nilsson, Andreas Nilsson och Linus Arnesson – tycks vara långtifrån en blågul återkomst.

När Solberg blivit ifrågasatt för sina val har han svepande svarat att han helt enkelt prioriterat andra alternativ som är bättre lämpade för hans lagbygge.

Helt rätt, tycker Magnus Wislander.

– Jag älskar folk som står för någonting, håller fast vid det och inte velar. Det tycker jag han har gjort jättebra. Det är ändå tredje mästerskapet han leder det här laget. Det har blivit ett VM-silver, och de hade lite oflyt när de åkte ur i kvartsfinalen i OS. Så han har ju ett jättebra facit från mästerskap än så länge.

– Det är häftigt att han vill ha spelare som klarar av att spela åt båda hållen.

Oscar Bergendahl och Valter Chrintz var tungan på vågen i vändningen mot Norge. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad tänker du om att det är så många namnstarka spelare som inte är uttagna?

– Att det är en typisk tyckarfråga, en journalistfråga. Folk som tycker att de kan handboll tycker att ”han och han” ska vara med för de är duktiga och har varit med förut, men i grunden så vet inte så många vad de presterar i sina klubblag och då faller man in i det här att ”just han” är jättebra. Det är förbundskaptenens jobb att hålla koll på hur de presterar och bestämma vad han ska ha spelarna till. Det tycker jag att han har gjort jättebra. Han faller inte för trycket att ta in en viss spelare som han ändå inte kommer använda så mycket eller inte tycker passar in i lagbygget.

– Han har sin linje, den står han fast vid och den tycker jag är bra.

En som inför EM var mindre känd i den breda skaran, men däremot uttagen till mästerskapstruppen, var Oscar Bergendahl. Det 26-åriga Danmarksproffset har gjort dundersuccé i Bratislava som mittsexa och bidragit stort till att Sverige nu har lämnat Slovakien för att spela slutspel i Ungerns huvudstad Budapest.

Magnus Wislander kan inte göra annat än att stämma in i hyllningskören. På frågan vad som gjort starkast intryck på honom i EM så här långt svarar han:

– Sättet som Sverige spelar försvarsspel på och framför allt det genombrottet som Oscar Bergendahl har fått.

– Det är en som man kanske trodde var en anfallsspelare men som har bevisat att han är en otroligt duktig och aggressiv försvarsspelare.

Särskilt många likheter med sig själv ser han däremot inte med Bergendahl trots sin bakgrund som mittsexa.

– Det sättet Oscar spelar försvarsspel på har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Just den aggressiviteten som han har, och som är nödvändig i dagens handboll, är otroligt bra. Det gäller också att han har folk runtomkring sig, han är ju inte ensam utan måste ha folk som städar bakom honom också. Jag tycker de gör det på ett fantastiskt bra sätt, även Jonathan Carlsbogård, Max Darj, Albin Lagergren och så vidare. De gör det bra och det gör det enkelt att vinna matcher.

Magnus Wislander tillsammans med Andreas Larsson (vänster), dåvarande förbundskaptenen Bengt Johansson och Stefan Löfgren (höger) under OS i Sydney 2000. Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX

På fredag spelar Sverige semifinal. Om det blir mot Danmark eller Frankrike avgörs på onsdagskvällen då de båda giganterna möts i huvudrundans sista omgång.

Oavsett utgång kommer Sverige vara underdog, enligt Wislander.

– Man behöver ha alla pusselbitar på plats och lite tur. Då kanske det inte spelar någon roll vem av de här världsnationerna som är motståndare.

Läs mer:

Valter Chrintz mamma efter segerintervjun: ”Folk tror att jag är synsk”

”Vet inte om vi sett Sverige spela bättre försvar i modern tid”

Johan Esk: Hjälten kastade sig rakt in i svenska hjärtan

Bragdvändning mot Norge – Sverige klart för semifinal