Ygeman försvarar kritiserat coronastöd: ”Utan stöden hade elitlagens existens varit hotad”

– I kombination med Folkhälsomyndighetens rekommendationer gjorde stöden att väsentligt fler idrottade i Sverige än i andra länder och att vi inte hade några stora föreningar eller evenemang som gick i konkurs vilket sannolikt hade blivit fallet annars, fortsätter han.

Under pandemiåren 2020–2021 sköt regeringen till nästan 3,5 miljarder kronor i statligt kris- och stimulansstöd. Miljarderna fördelades utöver de drygt 2 miljarder kronor som idrottsrörelsen får i statsanslag under ett vanligt år och som ska hjälpa idrotter som inte på egen hand drar in så mycket pengar.

Stöden betalades ut i tre delar (kris- och stimulansstöd via specialidrottsförbunden, kompensationsstöd till lokala idrottsföreningar och återstartstöd) via Riksidrottsförbundet.

Och den här gången gick de extra pengarna däremot i första hand till idrottsverksamheterna med störst kommersiella intäkter.

I rapporten, som gjordes av Centrum för idrottsforskning (CIF) på uppdrag av regeringen, konstateras att stöden mildrade effekterna av pandemin i hela idrottsrörelsen, men också att utformningen ledde till en ojämlik fördelning.

En ny rapport från Centrum för idrottsforskning konstaterar att det statliga stödet under coronapandemin främst gick till elitidrotten – för inkomstbortfall, när exempelvis publik inte tilläts. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Medan stora specialidrottsförbund som ishockey, fotboll och handboll tillsammans mottog mer än 1,2 miljarder kronor i kris- och stimulansstöd fick andra en bråkdel av den summan och många blev helt utan stöd.

– Det är naturligt eftersom det är där publikintäkterna finns. Vi har andra stöd som riktar sig till breddidrotten och föreningsutbyggnaden som också har ökat kraftigt efter pandemin, säger Anders Ygeman.

Under pandemin syntes en tydlig nedgång i antal deltagartillfällen bland barn och ungdomar. Störst tapp märktes hos inomhusidrotter som gymnastik, handboll och innebandy samt parasport där antalet deltagartillfällen under 2020 sjönk med 51 procent jämfört med året innan.

Även om CIF:s bedömning är att nedgången inte blev lika illa som befarat finns fortfarande saker att vara vaksam på inför framtiden, enligt statsrådet som på torsdagen träffade utredare på CIF för att ta del av den nya rapporten.

– Exempelvis måste vi se till så att de stora pengarna vi nu satsar på återstartsstöd verkligen stärker jämställdheten och bidrar till ledarrekryteringen inom idrotten. Och att vi håller ett särskilt öga på parasporten som har tappat så extremt många utövare under pandemin, säger Anders Ygeman.

Läs mer:

Ny rapport: Coronastödet blev ojämlikt – pengarna gick till elitsatsning

Riksrevisionen: Idrottens mjuka väg gjorde att fler fick coronapengar