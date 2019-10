Så tar sig Sveriges tennishopp till OS

Både Rebecca Peterson, 24, och Mikael Ymer, 21, har fina tennissäsonger bakom sig. I mitten av september vann Peterson sin första titel på WTA-touren och under söndagen spelade hon final i kinesiska Tianjin, där hon tidigare i turneringen slog ut den förre världsettan Venus Williams. Peterson vann också finalen mot brittiska Heather Watson i två raka set. Svenskan, som var rankad 59:a inför finalen, väntas nu klättra på världsrankingen.

Ymer å sin sida har vunnit fyra titlar under årets säsong och i slutet av september tog han sig in på topp 100 på världsrankingen. Precis som Peterson spelade 21-åringen final under söndagen, i en challengerturnering i Frankrike, som svensken vann i två raka set. Svensken lär precis som Peterson avancera på världsrankingen från den 81:a plats han innehar just nu.

I sommar avgörs OS i Tokyo där Ymer och Peterson kan vara två svenska medaljhopp. Men om de får chansen i mästerskapet återstår att se. Vilka som tar sig in i turneringen avgörs primärt av hur världsrankingen ser ut i början av juni, en dryg månad innan OS i Tokyo börjar. I singelturneringen i OS medverkar 56 spelare på herr- respektive damsidan där varje land max får ha fyra deltagare var. Noterbart är också att Japan, som är värdnation, har en reserverad plats i turneringen.

För att få spela i OS ska tennisspelarna dessutom ha uppfyllt ett antal krav, vilka bland annat innefattar delaktighet i lagturneringarna Davis Cup och Federation Cup.

Både Ymer och Peterson kan alltså kvalificera sig till OS genom att befinna sig tillräckligt högt på världsrankingen, men precis som i andra idrotter behöver de bägge få ett godkännande från SOK. Ymer och Peterson kan också ta sig till OS om SOK ger de en plats.

På sin hemsida förklarar SOK hur de resonerar.

”Grundkriteriet är att en aktiv, eller ett lag ska ha visat resultat för och att man kan konkurrera om en topp-8 plats för att bli uttagen. En lovande aktiv på väg mot sitt första OS kan tas ut på det så kallade Framtidskriteriet om denne bedöms kunna prestera toppresultat vid nästkommande OS”, skriver kommittén.

För DN berättar också SOK:s mediechef Lars Markusson att både Ymer och Peterson är inbjudna till ett läger som SOK arrangerar i november. Där samlas den tilltänkta bruttotruppen till OS i Tokyo.

