Ymer utslagen: ”Slarvade bort det”

I måndags stod Elias Ymer för en imponerande vinst när han vände underläge till seger mot tysken Maximilian Marterers. 22-åringen såg under onsdagen ut att kunna göra om bedriften. Men i det avgörande setet blev det några misstag för mycket mot fjärdeseedade Jack Sock.

– Jag slarvade bort det i tredje set. Det är synd. Jag tyckte inte han spelade så bra så jag borde gjort det bättre, säger Elias Ymer.

135:a mot 18:e. Rankingmässigt såg det på förhand ut som ett tufft motstånd för Elias Ymer. Men den hårt slående amerikanen har haft ett svagt 2018 och åkt ut i förstarundan i en rad tävlingar inklusive tre grand slams.

Första set blev en ytterst jämn historia. Båda spelarna höll sina servar upp till 5-5 utan några större bekymmer och de flesta på plats väntade på ett tiebreak. Då visade Sock prov på sin spetskvalité.

Med sina tunga baslinjeslag kunde amerikanen bryta Ymers serve till 6-5. Hemmahoppet gav sig dock inte och hade vid ställningen 30-30 ett fint läge att bryta tillbaka. Sock lyckades dock hålla undan och vann efter en timme det första setet med 7-5.

– Det är som i förra matchen. Jag ska vinna första set, jag är där men tyvärr tar jag inte till vara på det, säger Elias Ymer.

Andra set inleddes likt det första. Men vid ställningen 3-2 höll hemmapubliken andan för någon sekund när Elias Ymer tog sig för höften och började stretcha.

– Jag rörde mig inte bra, det var efter en serve som jag kände att det inte var helt hundra. Jag åt tre Voltaren under matchen, så det kanske var därför jag kände mig lite låg emellanåt, säger Elias Ymer som tog in läkarvård under en time out.

Men istället för en brantare uppförsbacke blev avbrottet en vändning. I Socks efterföljande serve var Ymer på tårna och plötsligt hade 22-åringen en breakboll upp till 5-3. Han bröt amerikanen, som såg märkbart störd ut av situationen, och i egen serve kunde Ymer senare ta hem det andra setet trots underläge 0-30.

– Han bjöd mig på massor egentligen hela matchen. Men tyvärr så skickade jag i väg breaket direkt i tredje, säger Elias Ymer.

I inledningen på det avgörande setet stod 22-åringen för två enkla forehandmissar. Sock tackade och tog emot och kunde snabbt gå upp i en 3-0-ledning. Någon spänning blev det sedan aldrig och Elias Ymer får lämna Stockholm Open i den andra rundan.

– Det är de små misstagen. Jag är lite slarvig och det måste jag ändra på. När jag höjer mig är jag bättre men det är någonting som saknas. Det är så mot de här killarna. Ett break och det kostar, sen kan allt vara över.

Är det i koncentrationen du brister?

– På breakbollarna är det definitivt inte det. Då är man så fokuserad man kan vara. Man tänker att jag ska gå för det mer. Men då kanske jag sätter den i skynket. Men om jag håller i kanske jag missar också. Det är en jättesvår balans som jag måste hitta, säger Elias Ymer.