”You'll never walk alone” – från coverlåt till världens mest kända fotbollssång

Scenerna efter Liverpools 4-0-seger och dramatiska vändning (totalt 4-3) mot Barcelona i Champions League-semifinalen i maj 2019 var nog svåra att motstå till och med för en rivaliserande Manchester United- eller Evertonsupporter.

Hela Liverpools lag plus ledare radade upp sig framför läktarsektionen The Kop på Anfield Road och sjöng ”You'll never walk alone” tillsammans med fansen.

Så har skett många gånger förr på Anfield, men det här var den kanske mest känslosamma och episka versionen.

Men varför sjungs just den låten före, och ibland efter, Liverpools matcher?

Med låtar som ”How do you do it?” och ”Ferry cross the Mersey” blev Gerry & the Pacemakers ett av de stora 60-talsbanden bakom likaledes Liverpoolbaserade Beatles.

Men det är med ”You'll never walk alone” som bandet blivit allra mest känt.

Sången skrevs 1945 av Oscar Hammerstein och Richard Rodgers till musikalen ”Carousel” som gick upp i USA. 1963 gjorde Gerry & The Pacemakers, likt många andra band och artister, en cover på låten. Samma år presenterade bandets frontfigur Gerry Marsden den för Liverpools legendariske manager Bill Shankly i samband med en försäsongsturné. Shankly tog direkt låten till sitt hjärta och valde den när han medverkade i en radioshow på BBC.

Fansen hängde så småningom på och i tv-sändningen från 1965 års FA-cupfinal mellan Liverpool och Leeds hörs hur sången ekar från läktarna på Wembley.

Sedan dess har den varit ett stående inslag på Liverpools matcher på Anfield och även i bortamatcher.

Glenn Hysén, mittback i Liverpool mellan 1989 och 1992, minns rysningarna när fansen sjöng ”You'll never walk alone”.

– Vilken kick man fick när man sprang ut på planen, det blev ju ett extra lyft. Herrejävlar vilken gåshud jag hade första gången jag spelade på Anfield, jag tror det var mot Manchester City. Det är en tråkig nyhet, jag minns att vi i laget fick träffa Gerry en gång i samband med en match i London.

– Jag kanske är färgad, men det här är väl den mest kända låt som finns? Elvis gjorde också en version, men det här är den bästa, säger den store Liverpoolsupportern Hysén.

– Ett starkt minne är också när jag var i Istanbul 2005 och kommenterade Champions League-finalen i tv. Liverpool vände mot Milan och sången sjöngs överallt i Istanbul hela natten. Tyvärr har det känts konstigt nu när sången bara gått ut i högtalarna, fortsätter Hysén och tänker på de publikfria matcherna under pandemin.

Många andra fotbollsklubbar har tagit efter och spelar ”You'll never...” inför matcherna, såsom Borussia Dortmund och Feyenoord. Mest kända exemplet är skotska Celtic som spelat den sedan 1960-talet. Vissa hävdar att Celtic till och med var först, men den allmänna uppfattningen är att lagets fans tog med sig sången hem till Glasgow efter bortamötet med Liverpool i semifinalen i Europacupen 1966.

När Henke Larssons Celtic och Liverpool möttes i Uefacup-kvartsfinalen 2003 framförde Gerry Marsden sången på Celtic Park, till båda fansgruppernas stora jubel.

Gerry Marsden dog på söndagen. Foto: Matthew Fearn/TT

Gerry Marsden avled på söndagen. Enligt vännen Pete Price var det efter en kort tids sjukdom, Marsden drabbades av en infektion i hjärtat.

Kondoleanserna har strömmat in och Liverpool FC skriver på sin hemsida:

”Framförd både vid firande och i stunder av medkänsla kommer Gerrys version av 'You'll never...' för alltid vara förknippad med klubben han älskade”.

”Gerrys röst har följt med oss under våra största kvällar”.