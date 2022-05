Ystad med matchboll efter tuff final

Två matcher in i finalserien verkar bägge lagen ha identifierat de främsta hoten hos varandra. I den tredje blev det således nya namn som var matchavgörande.

Ystadsduon Kim Andersson och Hampus Karlsson hade inför matchen gjort 11 mål vardera. Karlsson inledde säsongen som nummer två på vänstersex. Men sedan Jim Andersson tvingats avsluta karriären på grund av hjärnskakningsproblematik har 21-åringen gjort kometkarriär.

För Skövdes del har det mesta handlat om Viktor Hallén (12 mål) och Bjarni Valdimarsson (11), men bägge två hade svårt att hitta in i samma spel som i de första matcherna.

En som däremot kom in bättre än tidigare var Skövdes danske mittnia, Matias Helt Jepsen, som med fyra mål i den första halvleken bäddade för en rivstart från Skövdes sida.

– Jag tycker att vi kommer in med mer energi och jag kommer bättre in i matchen, säger Helt Jepsen till C More i halvlek.

Detta till den stora hemmapublikens stora glädje. Inte en enda stol såg ut att vara tom i arenan.

Men trots ett högt tryck från Skövde, bet Ystad ifrån rejält. Laget var sju sekunder från att ta hem även den andra finalmatchen, men tappade segern i förlängning.

I Skövde var man ute efter revansch.

Efter en tajt första halvlek gick hemmalaget till paus med 16–14.

Kampen fortsatte i den andra halvleken. Smällarna bytte av varandra och det är nog inte fel att anta att blåmärkena syns även om ett par dagar.

Skövde gick ifrån till en femmålsledning, men då klev Niklas Kraft fram. Ystadmålvakten stod för frilägesräddning efter frilägesräddning och med tio minuter kvar av matchen hade Ystad vänt matchen till en tvåmålsledning.

Det kunde inte Skövde vända på och Ystad kunde vinna med 31–27.

Som om inte förlusten vore nog blev Skövdes olycka dubbel då Valdimarsson i slutminuterna åkte på en befarad knäskada när ena foten gled iväg för islänningen.

Ystad har nu matchboll inför den fjärde finalmatchen som spelas på fredag i Skåne.