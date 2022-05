Ystad till final efter mäktig vändning

Det var ingen lätt väg till finalen för Ystad. Sävehof kom igång bäst och hade som mest ett sex mål stort övertag. En bra bit in i den andra halvleken såg det ut som att Partillelaget skulle hålla ut och ta serien till en avgörande femte match.

Då kom vändningen.

Ystad fick bättre träff i sitt spel och Sävehofs ledning krympte för varje anfall från skåningarna. Med tio minuter kvar av matchen satte Julius Lindskog Andersson kvitteringen 23–23.

Sedan följde en strid in på slutsignalen. Med drygt en minut kvar kom dock dråpslaget för Sävehof. Rune Schrøder fick två minuter för tröjdragning och Kim Andersson kunde sätta 28–26 från straffpunkten. Ystad hann med ytterligare ett mål innan slutsignalen ekade och de hoppande hemmafansen kunde konstatera att man är i final – den första på 30 år.

– Just nu är det en oerhörd glädje. Det är mycket känslor just nu, säger Kim Andersson i C More.

Stjärnan hade svårt att sätta ord på känslorna.

– Ursäkta att jag står här som en fågelholk, säger han.

I finalen väntar Skövde.