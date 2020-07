Zahui redo för WNBA i Floridas ”coronabubbla”

”Bubblan” kallas den, träningsanläggningen i Florida där hela den amerikanska basketsäsongen ska spelas under några månader. Coronaviruset ska hållas borta och bara personal och atleter släpps in på området. Matvaror beställs online och desinficeras innan leverans.

Helt säker kan man ändå inte vara och varje morgon tar spelarna själva tempen för att sedan cykla iväg till hotellet på området där provtagningen sköts.

– Alla måste testa sig varje dag, ett halstest och ett i näsan, säger Amanda Zahui B på telefon några dagar före ligastarten.

Den svenska stjärnan delar ett litet hus i bubblan med ”the two Kias”: lagkompisarna Kia Nurse och Kiah Stokes. När den försenade säsongen sätter i gång på lördag är den 26-åriga centern, som gör sin sjätte WNBA-säsong, en av veteranerna i New York Liberty – från fjolårets lag återstår bara Zahui och en spelare till.

– Jag har fått en större roll och mer utrymme att hjälpa laget att vinna. Mer fokus och mer ansvar för att göra poäng, ta returer och spela försvar på de bästa spelarna.

Försommaren tillbringade hon i Stockholm. Där såg hon videon som fått människor världen över att demonstrera mot rasism och polisbrutalitet, videon där en polis i Minneapolis i nära nio minuter trycker sitt knä mot den svarta amerikanen George Floyds hals.

– Jag har pluggat svart historia, både afrikansk och amerikansk. Det här är ingenting nytt. Mer en känsla av att ”enough is enough”.

Amanda Zahui B – B:et står för hennes andra efternamn Bazoukou – deltog i en demonstration på Sergels torg och har fortsatt lyfta frågan om rasism på social medier. Den svenska sportvärlden ligger efter länder som USA, menar hon.

– Vi pratar inte om det hemma. Jag försöker att ta ett ansvar, speciellt inom basketen. Vi har en jättebred verksamhet, med många svarta och olika invandrare som spelar. Basketförbundet måste göra ett bättre jobb för att prata om det och verkligen se till att alla känner sig trygga, säger hon och tillägger att de rundabordssamtal med landslagsspelaren Danielle Hamilton-Carter som startats är en vädligt bra början.

WNBA har varit tydliga med sitt stöd för Black lives matter och det kommer även att synas i samband med matcher under årets säsong. New York Liberty bar t-shirtar med Black lives matter-tryck redan 2016, under Zahuis första säsong i klubben, innan Colin Kaepernick började med sin berömda knäprotest.

– Vi har otroliga ledare i ligan som verkligen pushar för att vi ska få mer uppmärksamhet och som försöker se till att vi använder våra plattformar rätt, säger Amanda Zahui B.

Uppfattningen att idrott och politik inte hör ihop är inget hon delar.

– Jag tycker att det är bullshit. Vi är människor, idrotten kommer i andra hand.

Hon har utvecklats enormt under sina fem säsonger i WNBA, konstaterar hon. Hon är starkare, har blivit lättare och snabbare, och framför allt byggt upp sitt självförtroende. Lagkamrater, coacher, familj och vänner är alla delaktiga i det senare.

– De har pushat mig även de säsonger då jag inte fick spela. De har sett till att jag hållit huvudet högt.

De två senaste säsongerna har varit misslyckade resultatmässigt för NY Liberty, men i år har laget en blytung förstärkning i Sabrina Ionescu, som gått från hyllad collegespelare till WNBA. Amanda Zahui B tror på slutspel.

– Vi går in för att vinna och vara orädda. Samtidigt är man realistisk, första matchen är mot Seattle som är ett av de bästa lagen och som haft samma lag i flera år. Det kommer att vara en utmaning men vi tänker inte låta det stoppa oss. Vi kommer definitivt att chocka människor.