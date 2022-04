Zaniolo sänkte Bodö/Glimt – Roma till semifinal

Torsdagens möte mellan Roma och Bodö/Glimt var det fjärde den här säsongen. I höstas vann norrmännen med hela 6-1 i gruppspelet av Europa Conference League. Därefter följde ett oavgjort resultat i Rom innan klubbarna lottades mot varandra i turneringens kvartsfinaler.

I förra veckan vann Bodö/Glimt det första kvartsfinalsmötet med 2-1 hemma på Aspmyra. Men det var inte resultatet som det pratades mest om inför returen.

Istället har diskussionerna handlat om det bråk som utbröt mellan Bodö/Glimts huvudtränare Kjetil Knutsen och Romas målvaktstränare Nuno Santos efter matchen. De båda ledarna var avstängda i returmötet och fick följa spelet från läktaren.

Nicoló Zaniolo var bäst på plan i den första halvleken. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Därifrån fick de se Romas Nicolò Zaniolo dominera den första halvleken.

I den femte minuten slog han ett pressat inlägg som via Bodö/Glimts målvakt Nikita Haikin landade hos Tammy Abraham som enkelt kunde peta in 1-0 i matchen och 2-2 i dubbelmötet.

Knappt 20 minuter senare var det Zaniolos tur att själv hamna i målprotokollet. Efter fint kombinationsspel med målskytten Abraham och mittfältaren Lorenzo Pellegrini blev han fri med målvakten och kunde enkelt placera in 2-0.

Ett par minuter senare var det dags igen. Efter en misslyckad Bodö/Glimt-hörna kontrade Roma och Zaniolo hamnade än en gång ensam med Bodö/Glimts målvakt. En lätt lyftning senare var bollen i mål. 3-0 till Roma.

Det blev flera måljubel för Romaspelarna mot Bodö/Glimt och innan den första halvleken var färdigspelad hade de vänt på dubbelmötet. Foto: Alessandra Tarantino/AP

I andra halvlek tryckte Bodö/Glimt på med allt fler spelare för att kunna ta sig tillbaka in i dubbelmötet. Det utnyttjade Roma omgående och i den 49:e minuten kunde Nicolò Zaniolo än en gång ta sig in bakom gästernas backlinje och placera in sitt tredje mål i matchen.

Zaniolo var även nära att göra ett fjärde mål, men hans skott från snäv vinkel landade mitt i målvaktens mage. Strax därefter byttes italienaren ut.

Den sista halvtimmen drogs tempot ner och Zaniolos tredje mål blev matchens sista och Roma vann matchen med 4-0. Det innebär att Bodö/Glimts Europaäventyr är över för den här gången.

För Roma väntar semifinal mot Leicester, som tidigare under torsdagen besegrade PSV Eindhoven. Den första semifinalen spelas 28 april och returen en vecka senare, 5 maj.

