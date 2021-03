Zibanejad skrev poänghistoria i Rangers kross

Philadelphias spelare fick en mardrömskväll på Madison Square Garden de sent kommer att glömma.

– Det är klart att det är underbart att få en sådan här match, men det är först och främst en väldigt skön lagseger, kommenterar en ödmjuk Mika Zibanejad bragden.

Han har haft svårt att göra poäng den här säsongen. Efter 41 mål på 57 matcher förra säsongen var förväntningarna högt ställda – men fram tills i natt hade 27-åringen från Stockholm endast levererat tre mål på 28 matcher.

– Det har inte blivit som alla förväntade sig, inklusive jag. Jag har bara försökt göra mitt bästa och lita på mig själv, säger han på presskonferensen efter matchen.

– Jag har försökt ta mig igenom detta och det har inte varit lätt.

Och i natt släppte det. Målen forsade som ketchupen ur flaskan.

– Det var surrealistiskt, säger Rangersmålvakten Alexandar Georgiev, som själv räddade 26 skott och höll nollan.

– Jag försökte så klart att fokusera på att göra mitt jobb under matchen, men det gick inte att ignorera hur otroligt killarna spelade, fortsätter han.

Efter en tvåmålsledning i den första perioden förnedrade New York Rangers gästerna med att dundra in sju mål i den andra perioden. Mika Zibanejad låg bakom sex av dem. Först förärades han assist till tre mål i rad, och sedan såg han till att själv göra de efterföljande tre målen, på fyra skott, inom tio minuter.

– Det här är en match, men jag tycker att spelet överlag har känts lite bättre den senaste tiden, säger Zibanejad.

Med sina sex poäng i samma period tangerar Zibanejad det 42 år gamla rekordet över antal gjorda poäng i samma period, skriver nhl.com. Den 23 december 1978 fixade New York Islanders-spelaren Bryan Trottiers tre mål och tre assist i samma period mot just Rangers. Sedan dess har Trottier varit ensam med bedriften – fram till i natt.

Rangers spelade dessutom utan både tränaren David Quinn och de assisterande tränarna Jacques Martin, David Oliver och Greg Brown på grund av NHL:s covid-19-regler. I stället var det tränaren för Rangers farmarlag Hartford, Kris Knoblauch, som fick axla rollen som coach under matchen.

Efter att ha släppt in fem mål på 13 skott fick Philadelphiamålvakten Brian Elliot lämna isen drygt sju minuter in i den andra perioden. Men hans ersättare Carter Hart hade knappast en bättre dag han. Hart släppte in fyra mål på 16 skott.

– Det är ingen tvekan om att vi inte var bra, säger Philadelphias tränare Alain Vigneault efter matchen.

– Vi kunde inte försvara oss och fick inte i gång spelet. Vi blev verkligen utskämda, fortsätter han.