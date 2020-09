Zlatans kritik om landslaget: ”Inkompetenta personer på fel positioner”

Inlägget är skrivet på Zlatan Ibrahimovics officiella Twitterkonto med drygt 6 miljoner följare.

”Vilket jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll”, skriver spelaren som gjorde 116 landskamper för Sverige, men slutade i landslaget efter EM 2016 och inte varit aktuell under Janne Anderssons period som förbundskapten.

https://twitter.com/Ibra_official/status/1302558170741645312

Dejan Kulusevski har gjort succé i Serie A den gångna säsongen och utsågs till årets bäste unga spelare i den italienska ligan. Efter succén i Parma värvades Kulusevski till storklubben Juventus där han den här säsongen kommer att spela tillsammans med Cristiano Ronaldo.

Men i landslagets startelva fick han ingen plats. Janne Andersson valde Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson och Emil Forsberg – en rutinerad kvartett som varit med i landslaget de senaste åren.

Kulusevski byttes in i den andra halvleken, med 20 minuter kvar att matchen, och fick därmed göra sin blott andra A-landskamp. Efteråt uttryckte Dejan Kulusevski sin besvikelse i TV4. 20-åringen beskrev sig själv som chockad.

– Jag tycker det var konstigt, men det är bara att acceptera beslutet. Det är inte jag som bestämmer, sade Kulusevski till TV4 efter matchen.

Förbundskapten Janne Andersson blev märkbart irriterad när frågan kom på tal efter matchen.

– Oj, säger han det tycker väl han så. Vi får prata om det. Han har gjort det bra, andra har gjort det bra under samlingen. Det tar tid att växa in i en ny miljö. Han har jättebra kvaliteter som spelare och kommer att växa in i det här så småningom, säger förbundskaptenen.

På tisdag spelar Sverige nästa match, då mot Portugal i Nations League.

Landslagsledningen har reagerat på utspelet från den forne stjärnan.

– Det här är så låg nivå, så jag vill ens kommentera det, säger landslagschefen Stefan Pettersson till TV4:s Fotbollskanalen.

Pettersson säger sig själv inte ha sett utspelet från Ibrahimovic, men konstaterar att frågan säkert kommer att dyka upp när landslaget har en presskonferens senare i eftermiddag.

– Jag antar att någon kommer att ställa den frågan där. Vi får ta det då.