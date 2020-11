Zlatan avgjorde med cykelspark: ”Milan får mig att känna mig ung”

Fotbollsvärlden har hänförts över hur den 195 centimeter långe anfallaren, nästan 40 år gammal, fortfarande kan prestera på så hög nivå som han gör.

På söndagen bevisade Zlatan Ibrahimovic återigen att han inte har förlängt med Milan bara för att ”vara en maskot” som han uttryckte sig inför säsongen.

Med sitt sjunde mål på sex matcher drygade svensken ut sin ledning i Serie A:s skytteliga när han cykelsparkade in matchavgörande 2–1 borta mot Udinese i den 83:e minuten.

– Ett bra mål, men det viktiga var att vi vann. Det var ett trepoängsmål, säger Ibrahimovic till DAZN enligt Football-Italia.

Bollen for rakt upp i luften i straffområdet efter att Udineseförsvaret stoppat ett inlägg varpå Zlatan nådde högst med högerfoten och satte bollen lågt i målvaktens vänstra hörn.

Dessförinnan hade Ibrahimovic spelat fram Franck Kessie till 1–0-målet i den första halvleken, detta efter att ha tagit ner en boll i straffområdet och droppassat bakåt till Kessié som gav Milan ledningen med ett vackert avslut.

När sedan Rodrigo De Paul kvitterade för Udinese från straffpunkten i början av den andra halvleken såg det ut att bli delad pott mellan lagen – men Zlatans akrobatiska nummer säkrade en ny trepoängare för Milan som ser ut att kunna utmana om sin första ligatitel sedan 2011.

– Vi har en av de yngsta spelartrupperna i Europa, trots att jag höjer genomsnittet en aning, men de andra får mig att känna mig ung. De är så hungriga, så ivriga, aldrig nöjda vare sig i match eller på träning, säger Ibrahimovic.

Avståndet ned till tvåan Atalanta är nu fyra poäng, medan övriga närmast jagande lag är fem poäng efter med en match mindre spelad.

– Det går bra för oss, men som jag sa för några veckor sen, vi tar en match i taget. Varje match är som en final, och sen får vi se vart vi slutar. Jag hoppas att fansen snar kan vara tillbaka så att de an se deras Milan på nära håll. Vi spelar för dem och

”We all want the ball when there’s a chance, all 11 of us think we are right in that moment. The team is doing really well, we believe in something.

”We’re one of the youngest squads in Europe, despite me raising the average a bit, but they make me feel young. They are so hungry, so eager, never satisfied in the match or in a training session.

”I’ll take on the pressure and responsibility, they don’t need to feel that. I will take care of it, they just have to work, believe and follow our path. Difficult moments come for everyone, that’s part of the season, but the important thing is to keep thinking positive.”

Can Milan go for the Scudetto?

”Things are going well, but as I said a few weeks ago, we take it one game at a time. Every match is like a Final, then we’ll see where we end up. There are collective and individual targets, we’ll see what happens.

”I hope that soon the fans can come back into the stadium so they can see their Milan up close, because we play for them and want to share this adventure with them.”

Läs mer:

Zlatan klev av i halvtid när Milan städade av Sparta Prag

Zlatan blev tvåmålsskytt igen – toppar skytteligan

Zlatan tillbaka i Milano: ”Här för att hjälpa”