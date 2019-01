Gratis musikupplevelse

Det behöver inte alltid kosta pengar att gå på konsert. I helgen kan man antingen besöka någon av stadens alternativa scener eller vackra kyrkor för att få uppleva musik utan att betala inträde.

Här är några av konserterna:

Pianovår med Daniel Hormazabal i Edsbergskyrkan, lördag 15.00, Kaplansbacken 2.

Musik och lyrik i Hjorthagskyrkan, lördag 15.00, Dianavägen 10.

Blåskvintetten Gaimald, lördag 15.00 i Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61.

Cecilia Zilliacus och Christian Ihle Hadland, lördag 18.00 i Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61.

Jazzkafé i Stenhamra församlingsgård, lördag 14.30

Etno Clash med Natalie Beabella och Dj Masaya på Dramatenbaren, lördag 20.00, Nybroplan.

Musique électronique på Fylkingen, söndag 19.00, Torkel Knutssonsgatan 2.

Få en konsert på köpet

På många restauranger i Stockholm frodas ett musikintresse, ofta mynnar intresset ut i levande musik som är gratis för gäster som beställer något att äta eller dricka. Här är några av restaurang- och cafékonserterna.

Eftermiddagsjazz på restaurang Rost, fredag 16.00, Wollmar Yxkullsgatan 52.

Soulkväll på restaurang Rost, fredag 19.30, Wollmar Yxkullsgatan 52.

Jazz Me Blues på restaurang Norrport, lördag 19.00–22.00, Roslagsgatan 38.

Derek Conyer's Soul Corner på The Temple bar, fredag 22.30, Kornhamstorg 55.

Livejazz på Karla Café, söndag 14.00–19.00, Karlavägen 71.

Vinterbio under stjärnorna

Bio utomhus är kanske inte det som lockar mest i januarikylan. Men för den som litar på filtar, värmelampor och vill se himlakroppar så visas filmklassikern ”Into The Wild” på söndag eftermiddag helt gratis. Filmen börjar 16.00 på taket till hotellet At Six på Brunkebergstorg.

”Into the wild” bygger på verkliga händelser och skildrar hur studenten Christopher McCandless beslutade sig för att donera sina livsbesparingar till välgörenhet, kapa banden med sin familj och sedan lifta till Alaska för att leva i vildmarken. Foto: Chuck Zlotnick

Ta på dig kulturpolon

Januarihelger kan verka händelselösa, men på vernissagefronten står det inte still. I helgen ställer en uppsjö konstnärer ut sin konst i Stockholm från lunchtid och framåt. Ta på dig polotröjan och upplev konstutbudet på några av stadens gallerier.

Ernst Billgren och Veikko Hirvimäki på Galerie Forsblom, Karlavägen 9.

Hans Lannér på Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12

Carina Moberg Eyre och John Eyre på Galleri Helle Knudsen, Stora Gungans väg 11.

Bildväverskan Gun Nordstrand på Galleri Bagis, Lillåvägen 44.

Michael Rupini på Galleri Belenius, Ulrikagatan 13.

Att gå på museum eller vernissage behöver inte kosta en krona. Foto: Anna Berkut/Alamy

Stadsvandra modernt

På många håll i Stockholm kan man betala hutlösa priser för att få guidas runt gator och torg. Men det går faktiskt att ladda ner guider gratis guider från internet. På Stockholms stads hemsida finns exempelvis Stadsmuseets ljudguider som kan lära dig om Gamla Stans historia på en timme eller allt om Skogskyrkogården i en serie på tretton delar.

Läs också: Så klarar du oxveckorna.

Skåla billigt

Även om Stockholm är en av världens dyraste städer att äta och dricka i så finns det flera budgetbarer runt om i staden med happy hour-pris dygnet runt. Om man kan tänka sig att ge avkall på lyx och flärd så finns det många billiga baralternativ.

Här är några av dem:

Retro bar, Sankt Eriksgatan 22

Pub Kloster, Hornsgatan 84

Lion Bar, Kornhamnstorg 1

Pub Anchor, Sveavägen 90

Vigårda, Norrlandsgatan 13

Carmen, Tjärhovsgatan 14

Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 12

Crazy Horse, Sveavägen 60

Baras backe, Götgatan 33

Molly Malones, Odengatan 83

AW Bar, Kungstensgatan 25

Det behöver inte vara omöjligt att ta sig ut på lokal även om kassan är skral. Foto: Dan Grytsku/Alamy

Frossa i nya intryck

Stockholm har många museer som bjuder på kostnadsfria intryck och kunskap om såväl militärhistoria som sekelskifteslyx.

Här är några museer med fritt inträde:

Forum för levande historia, Stora Nygatan 10.

Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen 2.

Medeltidsmuseet, Strömparterren 3.

Riksidrottsmuseet, Djurgårdsbrunnsvägen 26.

Armémuseum, Riddargatan 13.

Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24.

Stockholms Stadsmuseum, Ryssgården.

Moderna Museet, Exercisplan 4.

Hallwyllska palatset, Hamngatan 4.

Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34

Östasiatiska museet, Tyghusplan 4.

Skratt för liten plånbok

Att kolla på komiker gratis i Stockholm är inte omöjligt. På flera ställen i staden uppträder proffs och amatörer med avsikten att locka till skratt. På söndag, klockan 20.00, kan du exempelvis gå till Big Ben på Folkkungagatan.

Ett gott skratt sägs förlänga livet, om du går till Big Ben på söndag är det helt gratis. Foto: Aleksey Serov/Alamy

Njut av fotokonst

”Fotoparken”, Nordens första permanenta fotoutställning utomhus, invigs på lördag i Gustavsbergs Centrum med en premiärutställning. Utställningen heter ”Jag är barn” och består av verk från bildjournalisterna Åsa Sjöström, Andreas Bardell, Anders Hansson och DN-medarbetaren Lisa Mattisson. Invigningen äger rum mellan 10.00 och 14.00 och utställningen finns kvar till slutet av april. ”Fotoparken” är helt gratis och öppen dygnet runt.

Här är ett av verken i DN-fotografen Lisa Mattisons utomhusutställning ”Jag är barn” som kan ses i Gustavsberg från och med den 19 januari. Foto: Lisa Mattisson.

Lek isprinsessa

På stadens isbanor är det gratis att åka skridskor. På Kärrtorps idrottsplats är det dessutom skridskodisco från 18 till 21 på lördag för den som önskar.

Här är stadens öppna isbanor i helgen:

Farsta idrottsplats

Grimsta idrottsplats

Gubbängens idrottsplats

Husby ishall

Kungsträdgården

Kärrtorps idrottsplats

Mälarhöjdens idrottsplats

Spånga idrottsplats

Stora Mossens idrottsplats

Vasaparkens isbana

Östermalms idrottsplats