12-årige Mahmouds mamma: Han är inte en person som bara skulle försvinna

Tidslinje för Mahmouds försvinnande

Klockan 17:30 lördagen den tredje augusti skiljs Mahmoud och hans syster åt vid en mataffär i Mölnvik. Mahmoud säger att han vill spela fotboll vid Ösbyskolan, där hans bror är.

När Mahmouds bror kommer hem omkring klockan 20 har han inte sett till Mahmoud. Familjen blir oroliga och delar upp sig och börjar leta.

Omkring midnatt ringer en kontakt till familjen, som talar svenska, polisen och anmäler Mahmoud försvunnen. Drygt en timme senare skickas en patrull hem till Mahmoud. Enligt hans familj är det bara Mahmouds bröder polisen talar med och bara under några minuter. Polisen har ingen tolk.

Polisen förstår det som att Mahmoud kan ha bestämt sig för att sova över hos en kompis.

Klockan 03.35, natten till söndagen, skrivs anmälan om en försvunnen person in. På söndagen har stationsbefälet och familjen kontaktperson kontakt via telefon, men inget nytt har då framkommit. I polisens noteringar står det att anmälaren uppmanas höra av sig igen. Enligt familjens anhörige har han och polisen telefonkontakt tre gånger. Polisen vidtar inga åtgärder under söndagen.

Måndagen den 5 augusti, när polisen förstår att pojken fortfarande är borta, skickas patruller ut till Värmdö. Mahmouds syskon hörs, med hjälp av tolk. Mahmouds mamma kontaktas inte, enligt familjen.

Samtidigt anordnar Missing People en skallgång efter pojken. 200 frivilliga sluter upp.

På kvällen hittas Mahmoud död. Enligt den preliminära rättsläkarrapporten som kom några dagar senare drunknade pojken.