15-åring våldtogs när hon vårdades på barnpsykiatrisk avdelning – anmäler BUP

Under 2014-2015 blev en flicka, här kallad Tilda, utsatt för grova övergrepp på en sluten barnpsykiatrisk avdelning i Stockholm. En medpatient blev dömd för våldtäkt och vårdenheten konstaterade även att Tilda dragits in i en självmordslek på avdelningen. Tilda lämnade också in en polisanmälan där hon uppgav att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier av en anställd på BUP. Anmälan lades ned i brist på bevis.

2017 anmälde människorättsorganisationen Civil Rights Defenders (CRD), som Tildas ombud, BUP i Stockholm för bristande patientsäkerhet och krävde ersättning för de vårdskador som Tilda orsakats. Det är Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) som utrett saken och kommit fram till att vården har brustit. Tilda bedöms ha rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande under läkningsprocessen efter våldtäkten samt för tillfällig försämring i samband med självmordsförsöket.

Civil Rights Defenders och juristen Annika Åkerberg är dock kritisk till flera delar av Löfs beslut och har lämnat in en överklagan.

– I fallet med våldtäkten har hon blivit beviljad ersättning, men man drar av hela summan hon blivit beviljad i brottsmålsprocessen. Eftersom det är två helt olika saker anser vi att det är fel. Detta handlar om en vårdskada som hon fått på grund av bristande uppsikt vilket orsakat att hon blev våldtagen, säger Annika Åkerberg.

Efter avdraget för skadeståndet Tilda fick i brottmålet, landar Löfs sammanlagda ersättning till Tilda på 2.059 kronor.

Gällande händelsen med personalen som Tilda säger ska ha utsatt henne för sexuella trakasserier skriver Löf att ingen ersättning kan ges. Detta eftersom det ”inte finns något som talar för att vårdskadan ska ha uppstått”.

Men Annika Åkerberg säger att grunderna för ersättning handlar om något annat än om själva händelsen ägt rum eller ej.

– Det vi säger är att oavsett vad som hänt så upplevde patienten att detta hade hänt och blev rädd och otrygg. Och det var när hennes rädsla och oro inte togs på allvar som vårdskadan uppstod.

I frågan om självmordsförsöket blir Tilda beviljad viss ersättning, men bara för den så kallade ”akuta sjukdomstiden”. Försäkringsbolaget gör bedömningen att ”patientskadan inte bedöms medföra några kvarstående besvär”, något Åkerberg vänder sig kraftfullt emot.

– Hon blev indragen i detta av en annan patient och det var ingen som stoppade det. Hon lider jättemycket av detta än i dag. Det är nu i efterhand hon förstår hur nära döden hon var. Vi har ett läkarintyg som visar att hon drabbats av posttraumatisk stress av allt detta.

Annika Åkerberg säger att hon inte känner till att några fall liknande Tildas har prövats förut.

– Nej, inte när det gäller Löfs beslut. Det är därför vi driver fallet, eftersom frågorna inte är prövade på det här sättet tidigare.

Tilda själv säger till DN att det som hände henne inom slutenvården har lett till att hon i dag lever med en värre sjukdomsbild än den hon fick vård för under den aktuella perioden.

– Det har gjort så att jag inte kan lita på någon. Jag har också hamnat i ett självskadebeteende och varit nära att dö, berättar hon.

Hon anser att Löfs beslut är fel på flera sätt och att det känns viktigt att överklaga.

– De beter sig som att mitt lidande inte är värt något alls. Men jag gör det också för att jag vill att andra som varit i min situation ska få ett mer rättvist beslut, om de anmäler.

Tilda säger att hon vill att hennes överklagan ska öppna ögonen för hur Sveriges vård av barn och ungdomar ser ut, så att den kan förändras. För hennes egen del känns det viktigt med upprättelse, även ekonomiskt.

– Pengar kan inte läka, men det kan ge mig en bättre framtid. Eftersom de tagit bort mycket av min framtid känns det orättvist om de inte ska ge tillbaka det, säger Tilda.

Även jurist Annika Åkerberg betonar vikten av att väcka uppmärksamhet kring att dessa händelser sker i tvångsvården och att det inte bara är Tilda som utsatts.

– Vi får löpande in fall där det berättas om liknande saker. Det måste finnas ett annat skyddssystem inom vården så att mänskliga rättigheter inte kränks, säger Åkerberg.

DN har sökt BUP Stockholm som säger att detta är en fråga för Löf och CRD och därför avböjer kommentar.