16-årige Theo från Rönninge vann 6,6 miljoner på VM i ”Fortnite”

Theo Ferrer, 16 år, från Rönninge har spelat ”Fortnite” ända sedan det populära spelet lanserades för knappt två år sedan. I hård konkurrens med omkring 40 miljoner spelare över hela världen lyckades han kvala in till världscupfinalerna i både solo och duo i New York i helgen.

Under lördagens duofinal tog han och Moussa ”Chapix” El Faour från Stockholmslaget Valhalla Vikings en 22:a plats, då ett norsk-österrikiskt team tog hem segern.

På söndagskvällen tävlade Theo Ferrer i solofinalen på fullsatta Arthur Ashe tennisstadion tillsammans med fyra andra svenskar. Efter tre timmar och sex delfinaler, där Theo överraskande vann den sista, stod det klart att 16-åringen tagit sjätteplatsen och därmed också blev bäste europé i VM.

– Det känns jättebra, särskilt eftersom det gick så dåligt i början. Därför känns det helt overkligt, jag trodde aldrig att det skulle gå så bra, säger en överlycklig 16-åring.

Vann gjorde amerikanen Kyle ”Bugha” Giersdorf och tog hem 28 miljoner i prispengar, snäppet mer än vad Wimbledonvinnaren Novak Djokovic vann i sommar.

Totalt har Theo vunnit 700.000 dollar, cirka 6,6 miljoner kronor på sina två finalplaceringar. Prissumman tänker han placera i fonder för framtiden. Inför VM-finalen har tränat sex till sju timmar om dagen och han har redan en manager som coachar laget han spelar för.

Alexis Ferrer följer sonen Theos VM-final i VM i ”Fortnite” via storbildsskärm i Rönninge. Foto: Jessica Ritzen

På plats i New York är mamma, mormor, moster, syster och kusiner. Och på Glassbaren hemma i Rönninge följde pappa Alexis Ferrer och bonusmamman Susanne Ferrer Graham den spännande finalen via storbildsskärm under söndagskvällen.

– Jag är så stolt så att jag exploderar. Att bli sexa bland de hundra bästa i världen är ju fantastiskt. Dessutom vet jag att han har kämpat så hårt och älskar att spela, säger pappan Alexis Ferrer.

Theo Ferrer börjar andra året på Tullinge gymnasium till hösten där han pluggar it-teknik. Trots påtryckningar från headhunters är han helt inställd på att plugga vidare, hellre än att bli proffs eller välbetald youtuber.

- Jag ska fortsätta som vanligt med skolan och plugga och spela. Det är svårt att kombinera med skolan, men det går, säger Theo Ferrer.

”Fortnite” är ett så kallat battle royale-spel där det gäller att överleva i en värld med begränsade resurser. Hundra spelare landar på olika platser på en ö – men bara en överlever. Tillverkaren av spelet har satsat rekordstora 280 miljoner i prispotten till helgens turnering för att försöka säkra spelets popularitet inom e-sporten.

I VM-finalen placerade sig ytterligare fyra svenskar: Theo Broman (41), Pontus Bucht (12), Felix Thebo Hortlund (48) amt Erik med spelarnamnet ”Erouce” (72).

