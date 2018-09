16 döda i Stockholmstrafiken i fjol

Antalet olyckor och trafikskadade minskade med 5 procent jämfört med 2016, visar en rapport från trafikkontoret. Minskningen är störst för fallolyckor, vilket främst kan förklaras med att vädret varit mildare under 2017.

Läs mer: Så många skadades i trafiken 2016

Liksom tidigare är de tre vanligaste olyckstyperna fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor med motorfordon samt singelolyckor med cykel. Tillsammans står de för drygt två tredjedelar av alla olyckor.

Antalet skadade cyklister har gått från en tidigare minskning under 2014 och 2015 till att vara lika många som under toppnoteringen år 2013. Jämfört med 2016 ökade antalet skadade cyklister med 5 procent – motsvarande 51 personer – under 2017, varav den största ökningen syns bland singelolyckorna. Ökningen skulle kunna kopplas till den ökade – upp med 6 procent – cyklingen i staden under 2017.

Enligt en granskning Trafikverket har gjort har alkohol och/eller droger konstaterats i en tredjedel av stadens dödsolyckor under perioden 2006–2017. Under 2017 var motsvarande andel 38 procent.

2017 var dessvärre, skriver trafikkontoret, ett år där ovanligt många, totalt 16 personer, omkom till följd av trafikolyckor i Stockholm. Senast så höga siffror uppmättes var under år 2007.

Läs mer: Cykelolyckorna ökar kraftigt i Stockholm

Majoriteten av de omkomna var oskyddade trafikanter: 7 fotgängare, 3 motorcyklister och 2 cyklister. Övriga 4 var samtliga bilister som omkommit till följd av en singelolycka. Av de omkomna fanns 9 män och 7 kvinnor, mellan åldrarna 20 och 97 år.

Terrordådet i april 2017, då 5 personer omkom till följd av att en lastbil med hög fart körde in i folksamlingar på Drottninggatan, är inte medräknat i statistiken.