På torsdagsmorgonen saknade fortfarande tusentals hushåll el efter stormen Alfridas framfart i Stockholm. Hos Vattenfall saknar vid 9-tiden på torsdagsmorgonen fortfarande 25.000 kunder el, hos Eon var 5.400 kunder utan ström, och Ellevio drygt 2.300.

Lennart Nylund på Väddö hamnade mitt i stormen.

– Vår tomt såg ut som ett slagfält, säger han och vittnar om minst ett hundratal omkullvräkta träd, säger han.

Ön drabbades hårt av stormen. Lennart fick använda motorsågen för att kunna ta sig ut från området, eftersom tillfartsvägen var blockerad av omkullfällda träd. Dessutom är han fortfarande utan el.

– Jag låg vaken en stor del av matten och väntade på braket – att en av våra stora tallar skulle falla över huset, säger Lennart Nylund.

Enligt Vattenfall som har störst nät i Stockholmsområdet kan det dröja flera dagar innan kunder, framför allt i den yttre skärgården, får sin el tillbaka.

– I går gick vi ut med att det kan dröja till torsdag eller fredag innan nätet är tillbaka i den yttre skärgården, men vi vet inte säkert. Problemet är att det är hög sjö och att vi måste ta oss ut med båt vilket är svårt i mörkret, säger Mikael Björnér pressansvarig för Mellansverige på Vattenfall.

Arbetet med att få tillbaka strömmen har dock varit i full gång sedan tisdagen.

– Vi gör allt vi kan, vi har haft full bemanning med extrapersonal sedan i går. Vi har haft inkallad personal från hela landet på plats och flera helikoptrar, säger han.

Läs mer: Tiotusentals utan ström i Stockholm

Mikael Björnér berättar att de har behövt jobba med lägre kapacitet under natten.

– Mer personal kommer under förmiddagen och från i morse arbetar vi med full styrka igen. Vi har behövt låta våra skogshuggare och tekniker vila under natten, de jobbar i skift och var igång till 22-tiden på tisdagen. Det är mörkt ute i skogen och vi måste tänka på säkerheten och att de är utvilade, säger Mikael Björnér.

Energikoncernen Eon också haft stora problem med stormen och kommer på vissa platser att behöva ersätta näten, bland annat på Ljusterö.

– Ute på öarna, där alla stolpar är knäckta på vissa platser är vi tvungna att helt bygga nytt nät, säger Johan Aspegren, presschef på Eon.

Enligt Eon jobbar de precis som Vattenfall med full kapacitet och räknar med att deras kunder har fått tillbaka strömmen senast på lördag. De har flugit med helikoptrar över 20 procent av sitt nät i Stockholm för att kunna ge en prognos.

– Vi jobbar efter principen ”störst nytta först” och ingriper där många kunder kan få hjälp samtidigt innan vi återupprättar enskilda kunders nät. Men vi räknar med att många kommer få tillbaka sin el i dag, nästan alla imorgon och några på lördag, säger Johan Aspegren.

Ellevio skriver på sin hemsida att de hoppas laga större fel under dagen. Men att elnätet har stora skador med knäckta stolpar, avslitna ledningar och hundratals träd mot ledningarna.

Även Gotland har påverkats av stormen. På onsdagskvällen gick räddningstjänsten ut med ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, och uppmanade gotlänningar som behövde larma 112 att bege sig till någon av de jouröppna brandstationerna. Telefonerna på ön fungerar inte säkert, och det gör att det inte går att nå nödnumret. Uppmaningen gäller även dem som har trygghetslarm.

Enligt myndigheter var det nedblåsta träd över ledningar som gjorde att det fasta telefonnätet slogs ut, och också mobilnätet.

Även i dag uppmanas nödställda gotlänningar som inte kan ringa 112 att bege sig till brandstationer för att larma.

När hårda vindar drog in över Stockholm under tisdagskvällen orsakade den problem i kollektivtrafiken med flera inställda avgångar på onsdagen, bland annat Roslagsbanan hölls stängd under onsdagen på grund av nedfallna träd på spåret. Även på Arlanda flygplats uppstod problem med bagagehanteringen till följd av blåsten.

I Norrtälje har kommunen slagit upp dörrarna till brandstationerna för nödställda, rapporterar P4 Stockholm. Dessutom flygs kraftverk in till utsatta områden i kommunen, skriver Norrtelje tidning.

Läs mer: Så slog stormen mot Stockholm